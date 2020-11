BREAKING NEWS! Asa ceva nu s-a mai intamplat! Meci de hochei inceput cu 11 cazuri pozitive de COVID! Echipele n-au prezentat testele de coronavirus

Partida dintre CSM Galati si Steaua a avut loc miercuri, terminandu-se cu victoria gazdelor cu scorul de 15-2.

Meciul de hochei dintre cele doua s-ar putea dovedi un focar de coronavirus. Cele doua echipe nu au prezentat inaintea meciului, asa cum era normal, rezultatele referitoare la testele covid. CSM Galati a transmis faptul ca au avut probleme cu clinica unde au facut testele, iar potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, rezultatele au venit cu doua minute inainte de finalul partidei.

La aflarea rezultatelor, CSM Galati a vazut ca are 11 jucatori si pe antrenorul Vadim Shakraichuk pozitivi. Deci, partida a fost jucata cu 11 jucatori infectati pe teren. Partida a doua dintre cele doua a fost amanata, iar antrenorul si jucatorii sunt in izolare.

"Daca s-ar mai intampla o data, nu as mai proceda la fel. Am avut o discutie cu cei de la Steaua inainte de meci, echipa care nici ea nu avea testele si au spus ca au trimis rezultatele la Federatie si ca nu au niciun jucator bolnav in lot. In acest context, arbitrul si observatorul au decis sa dea drumul la meci. Daca as mai fi pus intr-o asemenea situatie, nu as mai accepta ca meciul sa se joace", a declarat presedintele clubului CSM Galati pentru Gazeta Sporturilor.

Cazul va urma sa fie dezbatut saptamana viitoare de catre Federatia de Hochei.