Si-a distrus cariera si viata la numai 18 ani! Drama tanarului HOCHEIST care s-a lovit de poarta adversa si a ramas PARALIZAT

Norvegianul Mats Hildisch a suferit o accidentare groaznica, in urma careia si-a incheiat cariera si a ramas marcat pe viata.

Tristul eveniment s-a produs in campionatul de hochei Under 21 din Norvegia, in meciul dintre Frisk Asker si Lorenskog, la o faza banala in sportul pe gheata. Astfel, scapat singur spre poarta adversa, adolescentul Hildisch (18 ani) de la Frisk Asker se pregatea sa finalizeze, insa a fost ajuns din urma de un adversar. A urmat un contact fizic cum se intampla cu sutele intr-un meci de hochei, insa Hildisch a avut ghinionul de a fi proiectat in cadrul de metal al portii adverse.

Doctorii si-au dat seama imediat ca e vorba de o accidentare serioasa, Mats Hildisch fiind dus de urgenta la spital, unde a fost operat. Din pacate, vestea trista a venit ulterior, medicii anuntandu-i pe parintii hocheistului ca leziunile maduvei spinarii au fost extrem de grave, iar pustiul de 18 ani va ramane paralizat.

Mats era una dintre marile sperante ale hocheiului norvegian, avand numeroase selectii in nationalele de juniori Under 16 si Under 18.