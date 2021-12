„Trebuie să fie mândre de munca făcută!” Adi Vasile, mulțumit de prestația României la CM din Spania! Pe ce loc au încheiat 'tricolorele'

Echipa națională de handbal a câștigat doar trei meciuri la CM din Spania, cele cu adversarele mai facile. Cu toate astea, în meciurile tari, 'tricolorele' au reușit să le țină piept olandezelor și suedezelor, pierzând la o diferență mică de goluri.

România încheie astfel turneul pe locul 13, iar Adi Vasile revine mulțumit în țară de modul în care s-au prezentat jucătoarele sale.

Adi Vasile: „Munca de zi cu zi de la cluburi trebuie să fie la nivel internațional!”

„Voiam să câștigăm, ăsta este lucrul de la care am plecat, voiam să o facem pentru noi, ăsta a fost de la bun început planul nostru. Știam cât de bună este Suedia, cred că am avut un plan bun pe care l-am urmărit, într-un final, cred că diferența se face tot la lucrurile de bază, la tehnica individuală, la putere și la faptul că Suedia este cu un plus acolo.

Cred că fetele, după turneul ăsta, comparându-se doar cu cele trei echipe bune cu care am jucat, cred că simt că pot produce handbal de calitate. Jucăm împotriva a trei echipe foarte bune în handbal și intrăm în teren simțind că putem să le batem, asta este ceva extraordinar, un punct de plecare foarte bun și să fie mândre de munca făcută.

Locul 13 într-o zi de 13, la sfârșitul unei competiții tot ce contează este clasamentul, într-adevăr în drumul nostru spre primele opt am dat de trei echipe extraordinare, poate uneori ai nevoie și de puțin noroc în tragerea la sorți. Dacă vom continua așa și fetele vor face încă un pas la anul și încă un pas, poate gramul acela de noroc o să vină.

Modul în care au abordat competiția și cum au arătat în toată perioada asta, arată foarte multe lucruri bune despre ele și trebuie să creadă în ele pentru că au un viitor frumos înainte. Trebuie dus într-o direcție corectă, dar se vede că se poate face.

Turneul ăsta arată că din punct de vedere al pregătirii fizice am făcut un pas în plus față de trecut, dar trebuie să facem mai bine. Munca de zi cu zi de la cluburi trebuie să se apropie și să fie la nivelul internațional de top care se poate vedea aici și în Liga Campionilor, dacă facem asta, peste câteva luni cu siguranță vom veni mai bine”, a declarat Vasile la finalul meciului.

„Cu Cristina lângă noi o să crească nivelul!”

Antrenorul naționalei a fost întrebat și despre revenirea Cristinei Neagu pe teren. Adi Vasile a ținut să puncteze că absența celei mai bune jucătoare din România a fost benefică jucătoarelor naționalei, pentru că astfel s-au consolidat mai bine ca echipă.

„Orice schimbare într-o echipă produce niște efecte, faptul că acum am jucat fără Cristina a produs niște efecte. Dorința mea dinainte de turneu a fost cea pe care am spus-o, de asta am spus că e bine că nu este cu noi, mi-am dorit să ne închegăm, să ne stoarcem de orice fel de resursă, să plecăm de la Mondialul acesta mulțumiți și să luăm acasă un bagaj corect.

Crescându-ne nivelul și fiind tot mai bune, punând-o și pe Cristina lângă noi, da, cred că o să crească nivelul”, a adăugat antrenorul.