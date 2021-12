Cum arată clasamentul în grupa României la CM de handbal feminin după thriller-ul Norvegia - Suedia 

Elevele lui Adi Vasile s-au impus sâmbătă în fața selecționatei Puerto Rico, scor 43-20, în timp ce în meciul al doilea al Grupei Principale II, Olanda a trecut de Kazahstan, scor 61-15.

Ultima partidă a rundei avea să fie și una dintre cele mai spectaculoase de la turneul din Spania. Sâmbătă, târziu, reprezentativele Norvegiei și Suediei au remizat, scor 30-30, la capătul unei confruntări în care Kristine Lunde și colegele sale păreau că nu vor avea probleme.

Norvegia intrase în avantaj la cabine, scor 14-12, însă partea secundă a arătat ce înseamnă handbalul adevărtat, jucat la cel mai înalt nivel. Cu 20 de secunde înainte de final, când conducea cu 30-29, Norvegia a ratat ultimul atac, iar suedezele au egalat.

În urma acestui rezultat, Crina Pintea și colegele ei nu mai au nici speranțe firave la locul al doilea. Indiferent ce vor face luni, contra Suediei, ora 19:00, tricolorele nu le vor putea depăși în ierarhia Grupei Principale II pe suedeze, Chiar dacă le vor învinge și le vor egala la puncte pe suedeze, elevele lui Adi Vasile vor încheia sub Suedia din cauza golaverajului inferior.

Rezultatele din runda a doua (sâmbătă): România - Puerto Rico 43-20, Olanda - Kazahstan 61-15, Suedia - Norvegia 30-30

Ultima etapă (luni): Kazahstan - Puerto Rico 16:30, România - Suedia 19:00, Olanda - Norvegia 21:30

