Campioana Volei Alba Blaj a fost învinsă marţi, pe teren propriu, de multipla campioană turcă VakifBank Istanbul, scor 3-1, în al doilea meci din grupa A a Ligii Campionilor la feminin, CEV Champions League.

”❤ Un meci jucat cu inima, în care am fost la înălțimea campioanei Turciei, într-o atmosferă fantastică creată de suporteri, și mai ales de galeria noastră, în Alba Blaj Arena!

Volei Alba Blaj a jucat finala Champions League în 2018, dar în acest sezon a pierdut primele două meciuri din grupă



În cealaltă partidă din etapa a II-a se duelează Volero Le Cannet - Savino Del Bene Scandicci.

În runda inaugurală, Volei Alba Blaj a fost învinsă de Savino Del Bene Scandicci cu 3-0, iar în etapa a treia va juca în 8 ianuarie 2026, cu Volero Le Cannet, în deplasare.

Meciurile din grupele Ligii Campionilor se desfăşoară până în 4 februarie 2026.

Finalistă a Ligii Campionilor în 2018, Volei Alba Blaj, de opt ori campioană a României, joacă pentru a şaptea oară în faza grupelor Ligii Campionilor, informează news.ro.

În 2018 s-a duelat în finala Ligii Campionilor chiar cu multipla campioană turcă VakifBank Istanbul, care s-a impus cu 3-0.

