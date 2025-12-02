VIDEO Cum s-a descurcat campioana României în al doilea meci din grupele Champions League! ”Un meci jucat cu inima”

Cum s-a descurcat campioana Rom&acirc;niei &icirc;n al doilea meci din grupele Champions League! &rdquo;Un meci jucat cu inima&rdquo; Volei
Volei Alba Blaj a întâlnit-o pe VakifBank Istanbul.

Campioana Volei Alba Blaj a fost învinsă marţi, pe teren propriu, de multipla campioană turcă VakifBank Istanbul, scor 3-1, în al doilea meci din grupa A a Ligii Campionilor la feminin, CEV Champions League.

Volei Alba Blaj - VakifBank Istanbul 1-3

Scorul pe seturi a fost 25-21, 23-25, 14-25, 21-25.

”❤ Un meci jucat cu inima, în care am fost la înălțimea campioanei Turciei, într-o atmosferă fantastică creată de suporteri, și mai ales de galeria noastră, în Alba Blaj Arena!

✅ Volei Alba Blaj 🆚 VakifBank Istanbul 1-3 (25-21, 23-25, 14-25, 21-25)

🇪🇺 ZEREN Group Champions League Volley 2026 - Grupa A”, a postat la final campioana României.

Volei Alba Blaj a jucat finala Champions League în 2018, dar în acest sezon a pierdut primele două meciuri din grupă

În cealaltă partidă din etapa a II-a se duelează Volero Le Cannet - Savino Del Bene Scandicci.

În runda inaugurală, Volei Alba Blaj a fost învinsă de Savino Del Bene Scandicci cu 3-0, iar în etapa a treia va juca în 8 ianuarie 2026, cu Volero Le Cannet, în deplasare.

Meciurile din grupele Ligii Campionilor se desfăşoară până în 4 februarie 2026.

Finalistă a Ligii Campionilor în 2018, Volei Alba Blaj, de opt ori campioană a României, joacă pentru a şaptea oară în faza grupelor Ligii Campionilor, informează news.ro.

În 2018 s-a duelat în finala Ligii Campionilor chiar cu multipla campioană turcă VakifBank Istanbul, care s-a impus cu 3-0.

O femeie &icirc;n scaun cu rotile a fost ucisă de doi bărbați cu care locuia, pentru că nu le-a spus că are nevoie la toaletă
Dinamo, victorie de prestigiu în fața locului 3 din Bundesliga! Succesul nu a fost însă de ajuns
Nu a ezitat! Antrenorul care și-ar dori să preia echipa națională după plecare lui Mircea Lucescu
Cupa României: ACUM GOLURI în FC Argeș - Rapid! Csikszereda - Oțelul decis în '90+6, Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia
Adrian Mutu confirmă discuțiile și e gata să semneze: "M-au sunat, e un proiect interesant"
”Intră FCSB în play-off?” Bănel Nicoliță a dat răspunsul
Sunt prezenți la Mioveni pentru FC Argeș - Rapid! Cum au fost surprinși
România continuă Mondialul în Grupa Principală: programul complet al fetelor

România – Ungaria, „finala“ noastră la Mondiale, în prime-time: s-a anunțat ora meciului

Cazul Reghecampf, fascinant în Africa: „E timpul să spunem lucrurilor pe nume“

O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte

Circ la Hermannstadt: Măldărășanu, cel mai longeviv antrenor din prima ligă, dat afară în mod jenant

Cazul Ianis Hagi, tot mai îngrijorător: ce i se întâmplă în Turcia arată marea sa problemă



Cupa României: ACUM GOLURI în FC Argeș - Rapid! Csikszereda - Oțelul decis în '90+6, Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia
Nu a ezitat! Antrenorul care și-ar dori să preia echipa națională după plecare lui Mircea Lucescu
Adrian Mutu confirmă discuțiile și e gata să semneze: "M-au sunat, e un proiect interesant"
”Intră FCSB în play-off?” Bănel Nicoliță a dat răspunsul
Sunt prezenți la Mioveni pentru FC Argeș - Rapid! Cum au fost surprinși
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Încă un sârb la Rapid! Ultimul sosit în Giulești are un CV plin de trofee, plus o finală de Champions League
Calificare EPICĂ în Champions League pentru campioana României, Corona Brașov, după un meci care a durat peste 2 ore și jumătate!
Nneka Onyejekwe, una dintre cele bune voleibaliste din istoria României, și-a anunțat retragerea! Are în CV și o finală de Champions League
Ce au făcut fetele de la Volei Alba Blaj în meciul de debut din grupele Champions League
Adversare HORROR în grupa Champions League pentru campioana României!
stirileprotv Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

stirileprotv Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova”

