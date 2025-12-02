CITEȘTE ȘI: Dinamo, victorie de prestigiu în fața locului 3 din Bundesliga! Succesul nu a fost însă de ajuns
Campioana Volei Alba Blaj a fost învinsă marţi, pe teren propriu, de multipla campioană turcă VakifBank Istanbul, scor 3-1, în al doilea meci din grupa A a Ligii Campionilor la feminin, CEV Champions League.
Volei Alba Blaj - VakifBank Istanbul 1-3
Scorul pe seturi a fost 25-21, 23-25, 14-25, 21-25.
”❤ Un meci jucat cu inima, în care am fost la înălțimea campioanei Turciei, într-o atmosferă fantastică creată de suporteri, și mai ales de galeria noastră, în Alba Blaj Arena!
✅ Volei Alba Blaj 🆚 VakifBank Istanbul 1-3 (25-21, 23-25, 14-25, 21-25)
🇪🇺 ZEREN Group Champions League Volley 2026 - Grupa A”, a postat la final campioana României.
Volei Alba Blaj a jucat finala Champions League în 2018, dar în acest sezon a pierdut primele două meciuri din grupă
În cealaltă partidă din etapa a II-a se duelează Volero Le Cannet - Savino Del Bene Scandicci.
În runda inaugurală, Volei Alba Blaj a fost învinsă de Savino Del Bene Scandicci cu 3-0, iar în etapa a treia va juca în 8 ianuarie 2026, cu Volero Le Cannet, în deplasare.
Meciurile din grupele Ligii Campionilor se desfăşoară până în 4 februarie 2026.
Finalistă a Ligii Campionilor în 2018, Volei Alba Blaj, de opt ori campioană a României, joacă pentru a şaptea oară în faza grupelor Ligii Campionilor, informează news.ro.
În 2018 s-a duelat în finala Ligii Campionilor chiar cu multipla campioană turcă VakifBank Istanbul, care s-a impus cu 3-0.