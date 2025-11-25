Principalii marcatori ai partidei au fost Kotrc 7 goluri, Nagy 5, Botea 5, pentru Minaur, respectiv Miklavec 6, Kljun 4, Mlivic 3, Zobec 3, pentru Slovan.

Anterior, Minaur a obţinut următoarele rezultate: 29-35 cu Rukometno Slovan, 24-24 cu Fraikin BM Granollers şi 27-45 şi 26-39 cu Skanderborg Aarhus.

După cinci etape, Minaur rămâne pe locul 4, cu 3 puncte, iar în ultimul meci va juca în deplasare, cu Fraikin BM Granollers, în 2 decembrie.

Din grupe, primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie – 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, sferturile în 28 aprilie şi 5 mai.

Turneul Final Four este programat în 30-31 mai.

Deţinătoarea trofeului este formaţia SG Flensburg-Handewitt, repartizată chiar în grupa A, cu Potaissa Turda.

news.ro

