Dinamo - SG Flensburg-Handewitt 32-38 în semifinalele Final Four-ului EHF European League

Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă sâmbătă, la Turneul F4 al European League, de formaţia germană SG Flensburg-Handewitt, scor 38-32 (18-11), în prima semifinală a competiţiei, la care au asistat şi circa 1.000 de fani dinamovişti. În cea de-a doua se duelează Rhein-Nekar Lowen – Fuchse Berlin.

Min.50 Dinamo - Flensburg 25-32 Kasparek înscrie pentru Dinamo!

Min.45 Dinamo - Flensburg 21-27 Dinamo e surprinsă la fiecare fază și nu are soluții pe faza de apărare în fața tăvălugului declanșat de nemți.

A început repriza a doua!

PAUZĂ! Dinamo - Flensburg 11-18

