Handbal feminin: Trei transferuri pentru viitorul sezon anunţate de Rapid Bucureşti



Echipa Rapid Bucureşti anunţă, luni seară, trei transferuri pentru viitorul sezon: Klara Schlegel, Mela Mehmedovic şi Oana Borş.

Handbalista austriacă Klara Schlegel are 24 de ani, joacă pe postul de extremă dreapta şi vine de la TuS Metzingen.

Pe postul de extremă stânga a fost transferată Mela Mehmedovic, de la Lokomotiva Zagreb. Mehmedovic are 22 de ani şi este din Muntenegru.

A treia jucătoare anunţată de Rapid este extrema dreapta Oana Borş (22 de ani, Dunărea Brăila).

”Suntem încântaţi să anunţăm noile transferuri ale echipei, care vor aduce un plus de valoare lotului nostru în următorul sezon. Bun-venit în familia Rapidului, mult succes şi cât mai multe victorii în tricoul Rapidului!”, este mesajul formaţiei rapidiste. News.ro

