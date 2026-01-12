FOTO Rapid transferă! Și nu se joacă: trei dintr-o lovitură

Rapid transferă! Și nu se joacă: trei dintr-o lovitură Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Liga Florilor sunt transmise în direct de Pro Arena și VOYO.

TAGS:
RapidtransferuriMela MehmedovicHandbaloana borș

Handbal feminin: Trei transferuri pentru viitorul sezon anunţate de Rapid Bucureşti

Echipa Rapid Bucureşti anunţă, luni seară, trei transferuri pentru viitorul sezon: Klara Schlegel, Mela Mehmedovic şi Oana Borş.

Handbalista austriacă Klara Schlegel are 24 de ani, joacă pe postul de extremă dreapta şi vine de la TuS Metzingen.

Pe postul de extremă stânga a fost transferată Mela Mehmedovic, de la Lokomotiva Zagreb. Mehmedovic are 22 de ani şi este din Muntenegru.

A treia jucătoare anunţată de Rapid este extrema dreapta Oana Borş (22 de ani, Dunărea Brăila).

”Suntem încântaţi să anunţăm noile transferuri ale echipei, care vor aduce un plus de valoare lotului nostru în următorul sezon. Bun-venit în familia Rapidului, mult succes şi cât mai multe victorii în tricoul Rapidului!”, este mesajul formaţiei rapidiste. News.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat din Sibiu a murit într-un autobuz, fără ca nimeni să intervină. Răspunsul halucinant dat de călători
Un bărbat din Sibiu a murit &icirc;ntr-un autobuz, fără ca nimeni să intervină. Răspunsul halucinant dat de călători
ARTICOLE PE SUBIECT
Victor Angelescu anunță noi mutări la Rapid: negocieri intense pentru posturile cerute de G&acirc;lcă
Victor Angelescu anunță noi mutări la Rapid: negocieri intense pentru posturile cerute de Gâlcă
Rapid negociază intens cu rivala din Superliga! Concurență pentru Borza
Rapid negociază intens cu rivala din Superliga! Concurență pentru Borza
&Icirc;ncep negocierile pentru Alex Dobre! Unde poate ajunge golgheterul de la Rapid
Încep negocierile pentru Alex Dobre! Unde poate ajunge golgheterul de la Rapid
ULTIMELE STIRI
Cristiano Ronaldo, potop de &icirc;njurături &icirc;n Arabia Saudită: ce a strigat la ieșirea de pe teren
Cristiano Ronaldo, potop de înjurături în Arabia Saudită: ce a strigat la ieșirea de pe teren
Monica Roșu a numit la Poveștile Sport.ro cel mai mare vis al său
Monica Roșu a numit la Poveștile Sport.ro cel mai mare vis al său
Liverpool - Barnsley, scor 4-1, a fost pe VOYO: festival de goluri spectaculoase pe Anfield
Liverpool - Barnsley, scor 4-1, a fost pe VOYO: festival de goluri spectaculoase pe Anfield
Dennis Man, răsplătit după evoluția stelară cu Excelsior! Anunțul făcut de olandezi la &icirc;nceput de 2026
Dennis Man, răsplătit după evoluția stelară cu Excelsior! Anunțul făcut de olandezi la început de 2026
Victor Angelescu a numit echipa cu care se bate cu Rapid la titlu: &bdquo;A arătat cel mai bine!&rdquo; Ce spune despre FCSB
Victor Angelescu a numit echipa cu care se bate cu Rapid la titlu: „A arătat cel mai bine!” Ce spune despre FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii s-au lămurit &icirc;n privința lui Cristi Chivu, după un nou derby fără victorie

Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după un nou derby fără victorie

Dimarco a apărut la TV după Inter - Napoli și l-a comparat &icirc;n direct pe Chivu cu Inzaghi

Dimarco a apărut la TV după Inter - Napoli și l-a comparat în direct pe Chivu cu Inzaghi

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: &rdquo;Un jucător foarte interesant&rdquo;

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Un jucător foarte interesant”

Dinamo a rezolvat al doilea transfer al iernii! A venit confirmarea din partea antrenorului

Dinamo a rezolvat al doilea transfer al iernii! A venit confirmarea din partea antrenorului

El este noul antrenor de la Real Madrid! Spaniolii au făcut anunțul imediat după demiterea lui Xabi Alonso

El este noul antrenor de la Real Madrid! Spaniolii au făcut anunțul imediat după demiterea lui Xabi Alonso



Recomandarile redactiei
Misiune grea pentru FCSB! Agentul fotbalistului cu meciuri &icirc;n Champions League a făcut anunțul
Misiune grea pentru FCSB! Agentul fotbalistului cu meciuri în Champions League a făcut anunțul
Dennis Man, răsplătit după evoluția stelară cu Excelsior! Anunțul făcut de olandezi la &icirc;nceput de 2026
Dennis Man, răsplătit după evoluția stelară cu Excelsior! Anunțul făcut de olandezi la început de 2026
Victor Angelescu a numit echipa cu care se bate cu Rapid la titlu: &bdquo;A arătat cel mai bine!&rdquo; Ce spune despre FCSB
Victor Angelescu a numit echipa cu care se bate cu Rapid la titlu: „A arătat cel mai bine!” Ce spune despre FCSB
Testele confirmă! C&acirc;t va lipsi Andrei Rațiu după accidentarea suferită cu Mallorca
Testele confirmă! Cât va lipsi Andrei Rațiu după accidentarea suferită cu Mallorca
Liverpool - Barnsley, scor 4-1, a fost pe VOYO: festival de goluri spectaculoase pe Anfield
Liverpool - Barnsley, scor 4-1, a fost pe VOYO: festival de goluri spectaculoase pe Anfield
Alte subiecte de interes
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Transferuri de titlu la Dinamo! &rdquo;C&acirc;inii&rdquo; semnează cu un jucător de la Copa America
Transferuri de titlu la Dinamo! ”Câinii” semnează cu un jucător de la Copa America
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! &rdquo;Nebunia&rdquo; pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, &bdquo;telegramă&rdquo; de la Paris: &bdquo;&Icirc;mi pare rău! Ce regret are fosta mare handbalistă
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
CITESTE SI
Gerul extrem &icirc;n Rom&acirc;nia face primele victime: un adolescent a murit singur &icirc;n casă după ce a aprins focul &icirc;n sobă

stirileprotv Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Afacerile cu care mai mulți rom&acirc;ni au dat lovitura &icirc;n Germania. Au ajuns să le facă o concurență serioasă celor nemțești

stirileprotv Afacerile cu care mai mulți români au dat lovitura în Germania. Au ajuns să le facă o concurență serioasă celor nemțești

Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

stirileprotv Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!