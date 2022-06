Cristina Neagu, inclusă în 'All-Star Team' din Women's EHF Champions League! Gyor are cele mai multe jucătoare 

Site-ul oficial EHF a anunțat 'All-Star Team' pentru sezonul 2021/22 din Women's EHF Champions League, înainte de disputarea FINAL4-ului de la Budapesta. Gyor, Esbjerg, Metz și Vipers Kristiansand se luptă pentru a ajunge în finală.

Cristina Neagu (33 ani), cea mai bună jucătoare a României, a fost inclusă în echipa sezonului, bifând a șaptea apariție, fiind nominalizată din 2015 până în 2018, iar apoi în 2020 și 2021. CSM București a fost eliminată de Esbjerg din lupta pentru Final4, iar Neagu a încheiat sezonul pe primul loc în clasamentul celor mai bune marcatoare, cu 110 goluri.

Românca poate fi detronată însă de Nora Mork, care se află și ea în 'All-Star Team' pentru a cincea oară, după ce a mai fost inclusă în 2015, 2016, 2017 și 2021. Jucătoarea lui Vipers are 96 de goluri și o poate surclasa pe Neagu dacă reușește să înscrie în FINAL4, acolo unde Vipers, câștigătoarea en-titre, va juca împotriva Metz.

Gyor Audi ETO KC dă cele mai multe jucătoare în echipa sezonului, dar și pe cel mai bun antrenor, Ambros Martin fiind cel desemnat pentru a cincea oară. Stine Oftedal a fost inclusă în echipă pentru a patra oară, ei alăturându-i-se portarul Laura Glauser, Linn Blohm și Kari Brattset Dale.

Sanna Solberg-Isaksen bifează a doua apariție, jucătoarea lui Esbjerg fiind inclusă în echipă și în 2020. Și cea mai bună tânără jucătoare, Pauletta Foppa, a prins echipa pentru al doilea an consecutiv, când Brest a ajuns în FINAL4.

Majoritatea jucătoarelor incluse în echipă vor juca în acest weekend în FINAL4, mai puțin Malestein, Foppa și Neagu, ale căror echipe au fost eliminate. O altă absență este a lui Brattset Dale, care a anunțat recent că este însărcinată.

