Reacții acide ale suporterilor după eșecul lui CSM București din Champions League! &rdquo;Adi Talent, p&acirc;nă unde vei merge?&rdquo; Handbal
Alexandru Hațieganu
Campioana României a pierdut la limită în fața lui Ikast, după un gol primit în ultima secundă.

Adrian VasileCSM BucurestiEHF Champions LeagueEmilie ArntzenIkast Handbold
”Înfrângere la un gol diferență în Danemarca, după un meci în care fetele noastre au luptat până în ultima clipă”, a postat CSM București după ce a pierdut în urma unui gol primit de la mijlocul terenului, în ultima secundă a partidei din EHF Champions League, scor 27-28.

A fost primul meci al lui CSM din actuala ediție a competiției.

Fanii au găsit principalul vinovat

Iar reacțiile suporterilor sunt cât se poate de acide:

* ”Rușine! Adi Talent, până unde vei merge? Îți bați joc de noi, fanii, și de un lot pe care alți antrenori îl visează! DEMISIA!”

* ”Cea mai slabă echipă din Liga Campionilor la handbal feminin👎👎👎👎 CSM București. De ce? Pentru că nu are antrenor să antreneze astfel de jucătoare!!! Dacă era antrenor, își găsea echipă cât timp a fost plecat de la CSM București, doar că nu este de valoare!!!!”

* ”Cu un astfel de joc CSM vrea.... Liga Campionilor ???

Cu astfel de jucătoare lipsite de orice fel de motivație și respect pentru culorile clubului pentru care joacă, venite doar pentru bani și... ca să facă figurație pe teren ???

Cu un antrenor lipsit de autoritate și de viziune pentru jocul slab al echipei ???

În felul ăsta se vrea Liga Campionilor ????

De neînțeles, cu tot respectul !!!”

* ”Urgent Vasile afară. Antrenorul de la Fuchse este liber. Inimaginabil și în campionat”

Ikast Handbold - CSM București 28-27

Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia daneză Ikast Handbold, scor 28-27 (17-12), în primul meci din grupa B a Ligii Campionilor. 

Româncele au revenit fantastic în a doua repriză, dar golul victoriei lui Ikast a fost marcat în ultima secundă, de la mijlocul terenului, de Emilie Arntzen, fosta jucătoare a CSM.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Roberts 7 goluri, Arntzen 7, Skogrand 4 pentru Ikast, respectiv Omoregie 7, Novak 4, Jaukovic 3, Brnovic 3, Pintea 3, Hansen 3, pentru CSM. 

Cea mai bună jucătoare a campioanei României a fost portarul Evelina Eriksson, cu 17 intervenţii reuşite.

