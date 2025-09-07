”Înfrângere la un gol diferență în Danemarca, după un meci în care fetele noastre au luptat până în ultima clipă”, a postat CSM București după ce a pierdut în urma unui gol primit de la mijlocul terenului, în ultima secundă a partidei din EHF Champions League, scor 27-28.

A fost primul meci al lui CSM din actuala ediție a competiției.

Fanii au găsit principalul vinovat



Iar reacțiile suporterilor sunt cât se poate de acide:

* ”Rușine! Adi Talent, până unde vei merge? Îți bați joc de noi, fanii, și de un lot pe care alți antrenori îl visează! DEMISIA!”

* ”Cea mai slabă echipă din Liga Campionilor la handbal feminin👎👎👎👎 CSM București. De ce? Pentru că nu are antrenor să antreneze astfel de jucătoare!!! Dacă era antrenor, își găsea echipă cât timp a fost plecat de la CSM București, doar că nu este de valoare!!!!”

* ”Cu un astfel de joc CSM vrea.... Liga Campionilor ???

Cu astfel de jucătoare lipsite de orice fel de motivație și respect pentru culorile clubului pentru care joacă, venite doar pentru bani și... ca să facă figurație pe teren ???

Cu un antrenor lipsit de autoritate și de viziune pentru jocul slab al echipei ???

În felul ăsta se vrea Liga Campionilor ????

De neînțeles, cu tot respectul !!!”

* ”Urgent Vasile afară. Antrenorul de la Fuchse este liber. Inimaginabil și în campionat”

