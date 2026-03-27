Zeljko Kopic a urmărit din tribună Turcia - România și a tras o concluzie după eșecul de la Istanbul: ”Noi nu am făcut asta”

La Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru CM 2026 dintre Turcia și România, a fost prezent și antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic.

După meci, el a vorbit cu reprezentanții mass-media și a evidențiat că Turcia a fost echipa mai bună care a meritat să câștige confruntarea.

”Trebuie să spun că România a avut o susținere excelentă, suporterii au trimis o energie bună. Despre joc... Nu vreau să vorbesc prea mult, nu sunt eu în măsură să vorbesc. Am mers acolo doar să le ofer încredere și să văd meciul. Din păcate, nu a fost suficient, Turcia a fost o echipă mai bună și a meritat să câștige.

Turcii au calitate, sigur, au jucători talentați. Prima repriză a fost ok, dar în repriza a doua am avut un feeling că Turcia a turat motoarele, iar noi nu am avut răspunsul potrivit.

Știu că a fost un meci important pentru Campionatul Mondial, toți vor să vadă România la turneul final, dar eu cred că e momentul potrivit să fie făcut un reset, să fie analizate academiile. Să vedem ce trebuie făcut mai bine și cum pot evolua academiile”, a spus Zeljko Kopic.