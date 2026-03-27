Zeljko Kopic a urmărit din tribună Turcia - România și a tras o concluzie după eșecul de la Istanbul: ”Noi nu am făcut asta”

România a ratat și Mondialul din 2026.

La Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru CM 2026 dintre Turcia și România, a fost prezent și antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic.

După meci, el a vorbit cu reprezentanții mass-media și a evidențiat că Turcia a fost echipa mai bună care a meritat să câștige confruntarea.

”Trebuie să spun că România a avut o susținere excelentă, suporterii au trimis o energie bună. Despre joc... Nu vreau să vorbesc prea mult, nu sunt eu în măsură să vorbesc. Am mers acolo doar să le ofer încredere și să văd meciul. Din păcate, nu a fost suficient, Turcia a fost o echipă mai bună și a meritat să câștige.

Turcii au calitate, sigur, au jucători talentați. Prima repriză a fost ok, dar în repriza a doua am avut un feeling că Turcia a turat motoarele, iar noi nu am avut răspunsul potrivit.

Știu că a fost un meci important pentru Campionatul Mondial, toți vor să vadă România la turneul final, dar eu cred că e momentul potrivit să fie făcut un reset, să fie analizate academiile. Să vedem ce trebuie făcut mai bine și cum pot evolua academiile”, a spus Zeljko Kopic.

Cine a fost cel mai slab tricolor din Turcia - România

Potrivit portalului SofaScore, Andrei Rațiu a fost cel mai slab tricolor de la Istanbul. El a fost notat cu 6. Media echipei a fost de 6.52, iar al doilea cel mai slab jucător conform sursei menționate a fost Valentin Mihăilă (6.1).

  • Ionuț Radu (6.8) - Rațiu (6), Drăgușin (6.7), Burcă (6.6), Bancu (7) - Răzvan Marin (6.2), Vlad Dragomir (6.4) - Dennis Man (6.4), Ianis Hagi (6.5), Valentin Mihăilă (6.1) - Daniel Bîrligea (6.7)

Dintre rezerve, doar Florin Tănase (6.4) și Nicolae Stanciu (6.9) au fost notați. David Miculescu și Ștefan Baiaram, intrați pe teren în minutele 87 și 88, au evoluat prea puțin să fie punctați de SofaScore.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a pățit șoferul din Brăila care a fost filmat deplasându-se greu, într-un baston, înainte de a urca în mașina
Ce a pățit șoferul din Brăila care a fost filmat deplasându-se greu, într-un baston, înainte de a urca în mașina
ARTICOLE PE SUBIECT
Amical pe timp de război: naționala Iranului, meci spectaculos departe de bombardamente
Amical pe timp de război: naționala Iranului, meci spectaculos departe de bombardamente
ULTIMELE STIRI
Gabi Balint știe care a fost problema în Turcia - România: ”Și îmi pare rău, sunt convins că puteam mai mult”
Gabi Balint știe care a fost problema în Turcia - România: ”Și îmi pare rău, sunt convins că puteam mai mult”
Kosovo U21 - România U21 pe VOYO, meci decisiv pentru calificarea la EURO, acum. Spectacol în primele 20 minute!
Kosovo U21 - România U21 pe VOYO, meci decisiv pentru calificarea la EURO, acum. Spectacol în primele 20 minute!
„Messi al portarilor” a semnat în prima ligă. Ce echipă l-a transferat pe fostul jucător de la FCSB
„Messi al portarilor” a semnat în prima ligă. Ce echipă l-a transferat pe fostul jucător de la FCSB
Costel Pantilimon a lăudat patru români după eșecul cu Turcia: „Mi-au plăcut mult”
Costel Pantilimon a lăudat patru români după eșecul cu Turcia: „Mi-au plăcut mult”
S-au deblocat banii pentru noul stadion din România, dar nu sunt destui. Când ar putea începe lucrările
S-au deblocat banii pentru noul stadion din România, dar nu sunt destui. Când ar putea începe lucrările
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB

Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor

FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor



Recomandarile redactiei
„Messi al portarilor” a semnat în prima ligă. Ce echipă l-a transferat pe fostul jucător de la FCSB
„Messi al portarilor” a semnat în prima ligă. Ce echipă l-a transferat pe fostul jucător de la FCSB
Kosovo U21 - România U21 pe VOYO, meci decisiv pentru calificarea la EURO, acum. Spectacol în primele 20 minute!
Kosovo U21 - România U21 pe VOYO, meci decisiv pentru calificarea la EURO, acum. Spectacol în primele 20 minute!
Costel Pantilimon a lăudat patru români după eșecul cu Turcia: „Mi-au plăcut mult”
Costel Pantilimon a lăudat patru români după eșecul cu Turcia: „Mi-au plăcut mult”
S-au deblocat banii pentru noul stadion din România, dar nu sunt destui. Când ar putea începe lucrările
S-au deblocat banii pentru noul stadion din România, dar nu sunt destui. Când ar putea începe lucrările
Cutremurător: cum au apărut fotbaliștii iranieni pe teren la amicalul cu Nigeria
Cutremurător: cum au apărut fotbaliștii iranieni pe teren la amicalul cu Nigeria
Alte subiecte de interes
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
CITESTE SI
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

stirileprotv Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
