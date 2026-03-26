"Meciul a fost extrem de echilibrat. Dacă fundașul meu, Rațiu, nu făcea greșeală să nu-l anticipeze pe Yildiz... știam că acolo se joacă, în diagonală. Trebuia să-l închidă și să-l lase la margine. Pesemne i-a fost teamă să nu fie driblat. În rest, în afară de un șut pe poartă, nu au avut altceva. Meciul a fost echilibrat. Știm foarte bine că echipa Turciei e la un nivel superior echipei României" , a spus Mircea Lucescu.

La conferința de presă, Mircea Lucescu a punctat eroarea de marcaj a lui Andrei Rațiu de la golul Turciei, lăsând de înțeles că aici s-a făcut diferența la Istanbul.

Golul lui Ferdi Kadigolu din minutul 53 a decis soarta partidei de pe stadionul lui Beșiktaș. Nicolae Stanciu a fost foarte aproape de egalare în minutul 77, însă a nimerit bara, iar mingea s-a scurs apoi în preajma liniei porții.

Mircea Lucescu: "Rațiu a întâlnit un jucător extraordinar, dar nu a fost destul de atent"

Întrebat dacă a discutat cu Andrei Rațiu la pauză, având în vedere că nici în prima repriză nu a avut o evoluție solidă în fața lui Kenan Yildiz, Lucescu i-a luat apărarea fundașului dreapta de la Rayo Vallecano.

"Rațiu a întâlnit un jucător extraordinar. Yildiz e numărul 1 și de la Juventus, unul dintre cei mai buni din Italia, dar el nu a fost destul de atent. Nu mai vreau să discut despre faza golului. El a ezitat. Știa foarte bine că acolo se duce mingea. A ezitat, celălalt i-a luat fața - cu furie aș putea spune - și a marcat. În rest, meciul a fost echilibrat.

Am avut bară, am avut acea fază foarte bună a lui Hagi, care, dacă ar fi șutat în loc să pună mingea cu latul, poate ar fi marcat. Am avut destul de multă reticență în ceea ce privește ieșirea noastră din apărare. În repriza a doua, lucrurile s-au schimbat pentru că a trebuit să recuperăm golul. Pot să spun că turcii ne-au dominat, dar nu categoric. Și noi am câștigat multe dueluri individuale.

Îmi pare rău pentru băieți pentru că s-au pregătit foarte bine, dar în două zile n-au avut prea mult timp să lucreze împreună. Ce să mai vorbesc că Burcă și Drăgușin nu s-au mai văzut de un an și 3 luni... Niciun antrenament nu l-am făcut cum trebuia. Dar am avut foarte multe discuții cu imagini din meciurile pe care le-au jucat ei și au răspuns foarte bine. Îmi pare rău pentru băieți că nu au reușit să obțină această calificare", a mai spus Lucescu.