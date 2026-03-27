Echipa națională a publicat ”imaginile care dor”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala României vede de la televizor CM 2026.

TAGS:
nationala romanieiRomaniaTurciaCM 2026
Din articol

Selecționata lui Mircea Lucescu a pierdut cu Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului de la Campionatul Mondial din 2026 și a ratat orice șansă de a obține accederea la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Ultima participare a României la un CM a fost în 1998, când naționala a ajuns până în optimi, unde a fost învinsă de reprezentativa Croației cu 1-0.

  • Echipa nationala
×
Echipa nationala
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: FRF

Echipa națională a publicat pe rețelele social media un videoclip cu suporterii și cu jucătorii de la Istanbul, de la meciul cu Turcia de pe ”Beșiktaș Park”.

Alături de videoclip, naționala a inclus și un mesaj de încurajare după ce România a ratat prezența la Campionatul Mondial din 2026.

”Imagini care dor. Clipele pe care nu mai vrem să le trăim…

Am pierdut un meci și odată cu el am ratat calificarea la Campionatul Mondial, dar această înfrângere trebuie să fie doar o etapă, nu o definiție a ceea ce suntem. Din cenușa serii trecute, trebuie să clădim o echipă mai puternică, mai determinată, mai flămândă de succes. Și doar împreună putem realiza asta!

Capul sus, tricolori! Drumul continuă. Hai, România!”, a scris naționala pe Facebook.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a pățit șoferul din Brăila care a fost filmat deplasându-se greu, într-un baston, înainte de a urca în mașina
Ce a pățit șoferul din Brăila care a fost filmat deplasându-se greu, într-un baston, înainte de a urca în mașina
ARTICOLE PE SUBIECT
MM Stoica anunță următoarea mutare la FCSB: ”Dacă reușim să îl aducem, va fi un transfer mare”
MM Stoica anunță următoarea mutare la FCSB: ”Dacă reușim să îl aducem, va fi un transfer mare”
ULTIMELE STIRI
Kosovo - România live online în preliminariile EURO U21 2027. Unde vezi în exclusivitate meciul micilor tricolori
Kosovo - România live online în preliminariile EURO U21 2027. Unde vezi în exclusivitate meciul micilor tricolori
Turcii și-au luat-o în cap după victoria cu România: ”Cine știe, poate ne întoarcem cu trofeul din America. Doamne ajută!”
Turcii și-au luat-o în cap după victoria cu România: ”Cine știe, poate ne întoarcem cu trofeul din America. Doamne ajută!”
Triplul câștigător al Ligii Campionilor vrea să plece de la Real Madrid la un alt nume greu din La Liga
Triplul câștigător al Ligii Campionilor vrea să plece de la Real Madrid la un alt nume greu din La Liga
Acțiune în instanță contra lui Răzvan Burleanu. Alegerile de la FRF ar putea fi anulate de judecători
Acțiune în instanță contra lui Răzvan Burleanu. Alegerile de la FRF ar putea fi anulate de judecători
Kosovo U21 - România U21 pe VOYO, meci decisiv pentru calificarea la EURO, de la 20:00. UPDATE Decar de la Dinamo!
Kosovo U21 - România U21 pe VOYO, meci decisiv pentru calificarea la EURO, de la 20:00. UPDATE Decar de la Dinamo!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB

Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor

FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor



Recomandarile redactiei
Acțiune în instanță contra lui Răzvan Burleanu. Alegerile de la FRF ar putea fi anulate de judecători
Acțiune în instanță contra lui Răzvan Burleanu. Alegerile de la FRF ar putea fi anulate de judecători
Turcii și-au luat-o în cap după victoria cu România: ”Cine știe, poate ne întoarcem cu trofeul din America. Doamne ajută!”
Turcii și-au luat-o în cap după victoria cu România: ”Cine știe, poate ne întoarcem cu trofeul din America. Doamne ajută!”
Bölöni, dezamăgit profund de fostul star al FCSB-ului, ajuns în anonimat: „Îi lipsește ceva!“
Bölöni, dezamăgit profund de fostul star al FCSB-ului, ajuns în anonimat: „Îi lipsește ceva!“
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB
ACUM România U20 - Polonia U20 0-0 în Elite League! Portari de la FCSB și Dinamo, atacanți de la Rapid și Craiova
ACUM România U20 - Polonia U20 0-0 în Elite League! Portari de la FCSB și Dinamo, atacanți de la Rapid și Craiova
Alte subiecte de interes
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
CITESTE SI
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

stirileprotv Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!