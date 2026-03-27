Echipa națională a publicat ”imaginile care dor”

Ultima participare a României la un CM a fost în 1998, când naționala a ajuns până în optimi, unde a fost învinsă de reprezentativa Croației cu 1-0.

Selecționata lui Mircea Lucescu a pierdut cu Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului de la Campionatul Mondial din 2026 și a ratat orice șansă de a obține accederea la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Foto: FRF

Echipa națională a publicat pe rețelele social media un videoclip cu suporterii și cu jucătorii de la Istanbul, de la meciul cu Turcia de pe ”Beșiktaș Park”.

Alături de videoclip, naționala a inclus și un mesaj de încurajare după ce România a ratat prezența la Campionatul Mondial din 2026.

”Imagini care dor. Clipele pe care nu mai vrem să le trăim…

Am pierdut un meci și odată cu el am ratat calificarea la Campionatul Mondial, dar această înfrângere trebuie să fie doar o etapă, nu o definiție a ceea ce suntem. Din cenușa serii trecute, trebuie să clădim o echipă mai puternică, mai determinată, mai flămândă de succes. Și doar împreună putem realiza asta!

Capul sus, tricolori! Drumul continuă. Hai, România!”, a scris naționala pe Facebook.