Surpriza: campioana CSM Bucuresti, invinsa de Ramnicu Valcea, scor 22-19

CSM Bucuresti a pierdut meciul de pe teren propriu cu SCM Ramnicu Valcea

SCM Ramnicu Valcea a obtinut a doua victorie consecutiva in duelurile cu CSM Bucuresti, dupa ce pe 25 august a castigat Supercupa Romaniei in fata campioanei, tot in Sala Polivalenta din Bucuresti.

CSM Bucuresti a debutat vineri cu o victorie in noul sezon al Ligii Campionilor, scor 36-31 cu echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria.

SCM Ramnicu Valcea, finalista a Cupei Romaniei in sezonul trecut (invinsa in finala de CSMB), este singura echipa cu maximum de puncte dupa cinci etape in Liga Nationala.