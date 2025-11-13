Gloria Bistriţa a învins-o pe SCM Râmnicu Vâlcea cu 35-33, meci transmis de Pro Arena și VOYO în care oaspetele au condus cea mai mare parte a timpului.

Vâlcencele au avut 18-14 la pauză și au condus ultima oară în minutul 52, cu 29-28, dar gazdele au avut un final mai bun.

”Un meci de foc, cu energie, ambiție și dorință uriașă de victorie”, a postat la final echipa din Bistrița, cea care reprezintă cu succes Liga Florilor în actuala ediție de EHF Champions League.

Danila Patricia So Delgado Pinto a înscris 10 goluri pentru Gloria, Larissa Nusser 6, Paula Arcos Poveda 5 şi Eva Kerekes 5.

De la Vâlcea s-au evidenţiat Tuva Hoeve Ulsaker, cu 12 goluri, Ioana Rebeca Necula 5 şi Mia Katharina Zschock 4 goluri.

În clasament, Gloria Bistrița este pe locul 2, la două puncte în spatele liderului CSM București, iar SCM Râmnicu Vâlcea ocupă poziția a patra, sub Corona Brașov și la egalitate de puncte cu Dunărea Brăila, Rapid și CSM Slatina.

