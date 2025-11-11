GALERIE FOTO Sorina Grozav e Sorina Grozav! Din nou MVP în ultima etapă din Liga Florilor

Sorina Grozav e Sorina Grozav! Din nou MVP &icirc;n ultima etapă din Liga Florilor Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Corona Brașov s-a impus fără probleme în duelul cu SCM Universitatea Craiova transmis de Pro Arena și VOYO.

Sorina Grozav Alisia Boiciuc Anica Gudelj Katarina Krpez Slezak corona brasov
CSM Corona Braşov a învins-o fără drept de apel pe SCM Universitatea Craiova, cu scorul de 32-22 (17-13), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a a Ligii Naţionale de handbal feminin transmis în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

Primele 20 de minute ale confruntării au fost echilibrate, după care vicecampioana s-a desprins şi a câştigat fără emoţii.

Sorina Grozav, cu 7 goluri, cea mai bună marcatoare a partidei Corona Brașov - Universitatea Craiova 32-22

Sorina Grozav a marcat 7 goluri pentru gazde, Alisia Boiciuc 5, Katarina Krpez Slezak 5, Jelena Zivkovic 4, Ruth Joao 4, Laura Lasm 4 etc., iar Anica Gudelj a apărat 10 şuturi.

Francielle Gomes da Rocha şi Claudia Paşcan, cu câte 5 goluri, s-au remarcat de la SCM Universitatea Craiova.

🥳 Victorie clară pentru Corona Brașov! Echipa noastră s-a impus în fața formației SCMU Craiova, scor 32–22, la capătul unui meci controlat de la un capăt la altul. Fetele noastre au făcut un meci foarte bun, iar atmosfera din Sala Sporturilor a fost una deosebită — mulțumim fanilor pentru susținere și pentru energia transmisă din tribune! 💛💙

📊 Au marcat pentru Corona: Sorina Grozav 7 goluri, Jelena Živković 7 goluri, Alisia Boiciuc 5 goluri, Katarina Krpež-Šlezak 5 goluri, Ruth Joao 4 goluri, Laura Lasm 4 goluri, Dijana Trivić 2 goluri, Tamara Haggerty 1 gol.

🥅 Anica Gudelj - 10 parade

Felicitări fetelor și staff-ului tehnic! 💛💙

Urmează o pauză în campionat, perioadă în care o parte dintre jucătoarele noastre vor participa la Trofeul Carpați și apoi la Campionatul Mondial. Le ținem pumnii și le dorim mult succes! 💪🏼🌍, a postat la final Corona Brașov.

VIDEO EXCLUSIV Ultimele cinci minute ale meciului Corona Brașov - Universitatea Craiova 32-22

Clasamentul din Liga Florilor

1. CSM Bucureşti 16 puncte (8 jocuri)

2. CSM Corona Braşov 14 (9)

3. CS Gloria Bistriţa 14 (8)

4. SCM Râmnicu Vâlcea 10 (8)

5. HC Dunărea Brăila 10 (9)

6. CSM Slatina 10 (8)

...

