Campioana CSM Bucureşti a învins vicecampioana CSM Corona Braşov cu scorul de 28-24 (14-11), joi seara, în Sala Apollo, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii Naţionale de handbal feminin (Liga Florilor), competiție transmisă de Pro Arena și VOYO.

''Tigroaicele'' au obţinut a opta victorie consecutivă în campionat, după ce au condus de la un capăt la altul.

Duel interesant Kristina Novak & Elizabeth Omoregie (CSM) vs Alisia Boiciuc & Sorina Grozav (Corona)



Kristina Novak a marcat 5 goluri, Elizabeth Omoregie 4, iar portarul Evelina Maria Louise Eriksson a avut 19 intervenţii.

Alisia Boiciuc a înscris 6 goluri pentru Corona, Sorina Grozav 6, iar portarul Bianca Tomina Curmenţ a reuşit 11 intervenţii.



Clasamentul din Liga Florilor



1. CSM Bucureşti 16 puncte (8 jocuri)

2. CSM Corona Braşov 12 (8)

3. CS Gloria Bistriţa 12 (7)

4. SCM Râmnicu Vâlcea 8 (7)

5. CSM Slatina 8 (7)

6. CS Minaur Baia Mare 8 (7)

