Campioana CSM Bucureşti a învins vicecampioana CSM Corona Braşov cu scorul de 28-24 (14-11), joi seara, în Sala Apollo, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii Naţionale de handbal feminin (Liga Florilor), competiție transmisă de Pro Arena și VOYO.
''Tigroaicele'' au obţinut a opta victorie consecutivă în campionat, după ce au condus de la un capăt la altul.
Duel interesant Kristina Novak & Elizabeth Omoregie (CSM) vs Alisia Boiciuc & Sorina Grozav (Corona)
Kristina Novak a marcat 5 goluri, Elizabeth Omoregie 4, iar portarul Evelina Maria Louise Eriksson a avut 19 intervenţii.
Alisia Boiciuc a înscris 6 goluri pentru Corona, Sorina Grozav 6, iar portarul Bianca Tomina Curmenţ a reuşit 11 intervenţii.
Clasamentul din Liga Florilor
1. CSM Bucureşti 16 puncte (8 jocuri)
2. CSM Corona Braşov 12 (8)
3. CS Gloria Bistriţa 12 (7)
4. SCM Râmnicu Vâlcea 8 (7)
5. CSM Slatina 8 (7)
6. CS Minaur Baia Mare 8 (7)
... Agerpres