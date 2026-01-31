VIDEO "Jucătorii sunt flămânzi de succes!" Selecționerul danezilor, Nikolaj Jacobsen, "amenință" Germania înaintea finalei EHF EURO 2026

"Jucătorii sunt flămânzi de succes!" Selecționerul danezilor, Nikolaj Jacobsen, "amenință" Germania înaintea finalei EHF EURO 2026 Handbal
EURO 2026 la handbal masculin se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO!

Nikolaj Bredahl JacobsenDanemarcaGermaniafinalaDanemarca Germaniacampionatul europeanHandbal MasculinVoyo
Danemarca s-a calificat, vineri seară, în finala Campionatului European de handbal masculin 2026, după ce a învins, la Herning, reprezentativa Islandei, scor 31-28. Acum, danezii vor întâlni în finala de duminică selecționata Germania, care a câștigat prima semifinală, scor 31-28 cu echipa Croației!

Astfel, ambele semifinale s-au încheiat cu scor identic, 31-28.

Danemarca, în finala EURO 2026 la handbal masculin

Mathias Gidsel a fost în zi de grație și a avut o eficiență maximă, de sută la sută, șapte goluri din șapte aruncări! Liderul Danemarcei a fost secondat de Johan Hansen, șase reușite din opt aruncări.

Islanda, cu Smarasaon (opt goluri din nouă aruncări, principal marcator), a condus în prima parte a actului secund la un gol, însă treptat danezii au pus stăpânire pe joc și s-au detașat treptat pe tabelă, menținând un avans constant de două-trei goluri.

Selecționerul danezilor, Nikolaj Bredahl Jacobsen, la superlativ

Prestația l-a făcut pe selecționerul Nikolaj Bredahl Jacobsen să exulte, declarând că a văzut naționala sa la un nivel excelent, care îl face să spere la medalia de aur în finală!

De ”clasă mondială” a catalogat Jacobsen evoluția, iar tinerii au făcut și ei diferența în anumite meciuri, pe parcursul Campionatului European.

”Sunt extrem de mândru de băieți. Am jucat un handbal de clasă mondială în momentele critice. Islanda ne-a presat enorm, dar am rămas calmi. Este un privilegiu să antrenezi acest grup de jucători care, deși au câștigat totul, rămân la fel de flămânzi de succes. Acum avem un singur obiectiv: trofeul de duminică.

(N.r. - Despre tinerii handbaliști din l din lot) Pașii pe care i-au făcut unii dintre jucătorii noștri tineri în acest turneu sunt senzaționali. Să joci cu o asemenea maturitate într-o semifinală de EURO este impresionant.

(N.r. - Despre finala EURO) Nu plecăm niciodată cu ideea că am câștigat deja. Rămânem umili. Germania/adversarul este o echipă fantastică, dar suntem pregătiți să dăm totul pentru aur”, a afirmat Nikolaj Bredahl Jacobsen.

Actorul Mads Mikkelsen, fan special pentru Danemarca 

Danezii au avut parte de susținere specială la meciul din semifinală, în tribune fiind prezent și celebrul actor Mads Mikkelsen. În vârstă de 60 de ani, starul de film a fost fotografiat alături de fanii danezi. Cunoscut pentru rolurile din serialul Hannibal sau din filmul Casino Royale, Mads Mikkelsen a purtat o căciulă cu însemnele naționalei nordice.

VIDEO EXCLUSIV Danemarca - Islanda 31-28 în semifinalele Campionatului European de handbal

