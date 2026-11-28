Naţionala României a învins sâmbătă, la Cluj-Napoca, reprezentativa Poloniei, scor 38-32 (17-14), în al doilea amical din trei programate înaintea debutului la Campionatul European. Tricolorele vor juca prima partidă la CE 2026, grupa de la Cluj-Napoca, în 4 decembrie, cu multipla campioană Norvegia.

Grozav și Roșu, cele mai bune marcatoare tricolore

Principalele marcatoare ale amicalului cu Polonia au fost Grozav 8 goluri, Roşu 6, Laslo 4, Burlachenko 4 și Popa 4 pentru România, respectiv Kobylinska 8, Cygan 8, Balsam 8, pentru Polonia.

Pivotul Lorena Ostase nu a evoluat nici în al doilea amical, fiind încă sub tratament pentru o afecţiune la tendonul ahilian.

În primul amical din cele trei programate la Sala Sporturilor ”Horia Demian”, tricolorele au învins Angola, cu 29-28. Ultimul test, tot cu acces gratuit pentru fani, va avea loc duminică, de la ora 13.00.

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Turneul final al Campionatului European 2026 va avea loc între 3-20 decembrie.

În România, Cluj-Napoca şi Oradea vor găzdui meciuri din grupele preliminare, iar BT Arena din Cluj-Napoca va găzdui apoi şi partide din grupele principale.

Programul meciurilor din grupa B, a României: 4 decembrie, ora 17:30: Elveţia - Macedonia de Nord; 20:00: Norvegia – România; 6 decembrie, 17:30: România - Macedonia de Nord, 20:00: Norvegia – Elveţia; 8 decembrie, 17:30: Elveţia – România, 20:00: Macedonia de Nord – Norvegia.

Echipele calificate în urma preliminariilor la turneul final al CE 2026, găzduit de Polonia, România, Cehia, Slovacia şi Turcia, sunt: Franţa, Germania, Olanda, Suedia, Spania, Croaţia, Slovenia, Muntenegru, Elveţia, Insulele Feroe, Austria, Serbia, Islanda, Ucraina, Macedonia de Nord şi Grecia.

Obiectivul naţionalei României este clasarea în primele 8 locuri. Va fi ultimul turneu final european – al şaselea – pentru pivotul Crina Pintea, care a revenit la naţională pentru ediţia din acest an.

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