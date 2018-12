Romania uber alles! Mihai Mironica, dupa a doua victorie a Romaniei la Euro: "Indraznim sa visam sus! Poate mai sus de bronzul din 2010!"

Romania a obtinut a doua victorie la campionatul european, 29-24 in fata Germaniei.

Decembrie este luna cadourilor pentru pasionatii de sport pentru ca atunci joaca cea mai frumoasa nationala a Romaniei, cea feminina de handbal, la Mondial sau European. Si deja cadourile au inceput sa curga, victoriile acestor admirabile romance in partidele cu Cehia si Germania la Europeanul din Franta.

Indraznim sa visam sus, foarte sus, poate la un bronz ca la Europeanul din 2010, poate chiar mai sus... Si asta pentru ca extraordinara Cristina Neagu nu mai este singura. La ultimele turnee finale, am trait uneori cu senzatia ca Neagu nu avea locotenentii care s-o ajute in marile inclestari.

Ei bine, Cristina a devenit pe parcursul acestui European cea mai buna marcatoare din istoria competitiei, dar ea nu este golgetera Romaniei la aceasta editie. Eliza Buceschi, care mereu mi s-a parut o jucatoare subevaluata, a demonstrat ca este o conducatoare de joc de clasa, cu patrunderi remarcabile, cu pase decisive imprevizibile si cu o eficienta formidabila de la 7 metri, așa cum a avut si in primul meci de la acest European, cu Cehia. Cristina Neagu, lovita in orgoliu dupa ce a fost depasita la goluri de Buceschi cu Cehia, ce “blasfemie”, a executat un 7 metri in debutul partidei cu Germania, l-a ratat, si a avut eleganta de a o lasa pe Eliza sa bata tot pana la final. Iar Buceschi s-a ridicat la nivelul acestei provocari.

Germania a marcat campioanei europene Norvegia 33 de goluri, un record negativ pentru scandinave, dar Romania a incasat doar 24 de goluri din partea nemtoaicelor. Portarul Denisa Dedu a fost ca-n transa, a sarit dintr-o bara in alta, a aparat lovituri de la 7 metri, a marcat din poarta in poarta, a facut meciul perfect si, firesc, a fost declarat MVP al partidei. In fata ei a fost Marele Zid format din Pintea si Perianu, dar emblematic pentru defensiva noastra extraordinara a fost si sprintul facut inspre propria poarta de Valentina Ardean, veterana de 36 evitand cu acel superb efort marcarea unui gol german.

Romania pare mai “dodoloata” ca niciodata in ultimii ani, mai rotunda, cu o linie excelenta de 9 metri completata dupa revenirea lui Geiger, cu implacabilul pivot Pintea, cu extreme vii si doua portarite de nivel mare. Parca pentru prima oara nu mergeam la o inclestare cu Norvegia legati la ochi, impacati cu gandul executiei...