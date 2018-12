Cristina Neagu, prima reactie dupa victoria cu Germania: "Apararea a facut toti banii, Denisa Dedu a fost exceptionala!"

Romania a obtinut a doua victorie la campionatul european, in fata Germaniei, scor 29-24.

Cristina Neagu a devenit in aceasta seara cea mai buna marcatoare din istoria campionatului european, cu 206 goluri, dar spune ca nu este neaparat impresionata de performanta aceasta. Cea mai buna handbalista a lumii vrea sa duca Romania pana in finala.

"Nu ma gandesc la asta, cel mai important e sa jucam bine, ca o echipa, cred ca am jucat foarte, foarte bine in seara asta. Cred ca am facut un pas inainte fata de meciul cu Cehia si asta e tot ce conteaza. Avem doua puncte sigur in grupa principala, asta e tot ce conteaza pentru mine in momentul de fata."

"Degeaba inscriu multe goluri daca Romania pleaca acasa dupa cateva meciuri. Prefer sa inscriu mai putine goluri, dar Romania sa mearga departe."

Cristina Neagu spune ca n-ar trebui sa ne gandim deocamdata la medalie. Urmeaza meciul cu Norvegia si putem merge cu 4 puncte in main round.

"Sa jucam impotriva Norvegiei, sa vedem ce se intampla, daca reusim sa luam puncte si din acel meci si sa vedem ce se intampla mai departe."

"Nu vreau sa vorbesc lucruri mari acum, la cald, sunt destul de entuziasmata de aceasta victorie."

"Am jucat bine, foarte bine, trebuie sa fim mandri de asta."

"Ideal ar fi sa jucam mai bine de la meci la meci. Astazi ne-am pregatit tactic foarte bine, iar apararea a facut toti banii. Denisa Dedu, ce sa mai spunem despre ea, a facut un meci exceptional.", a mai spus Cristina Neagu.

Romania e in grupa cu Norvegia, Germania si Cehia. Merg mai departe, in grupele principale, echipele clasate pe primele trei pozitii. Echipele calificate mai departe raman cu punctele castigate in grupa, mai putin cu cele din meciul impotriva ultimei clasate.

In primul meci, Romania a invins Cehia cu 31-28.