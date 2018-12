Reactii dupa a doua victorie senzationala a Romaniei la EURO! Ambros Martin: "Sunt fericit pentru cum am aratat mai ales in repriza a doua". Ce a spus Denisa Dedu

Romania 29-24 Germania, in al doilea meci de la EURO. Miercuri intalnim Norvegia!

Ambros Martin: "Sunt fericit pentru cum am aratat in repriza a doua"



"Sigur ca sunt multumit de acest meci! Am castigat impotriva unei echipe care avea mare incredere dupa ce batuse Norvegia. Dar talentul jucatoarelor noastre s-a vazut si a iesit bine pentru noi astazi. In repriza a doua am reusit sa aratam perfect, a fost chiar o imagine mai buna decat in prima repriza, spre deosebire de meciul cu Cehia.

Ne bucuram cu totii pentru Cristina Neagu si pentru reusita ei (n.r Neagu a devenit cea mai buna marcatoare din istoria EURO).

Urmeaza Norvegia, o echipa despre care stim ca nu se pierde dupa o infrangere. Dar trebuie sa ne gandim la noi si sa analizam foarte bine adversarul maine. Cel mai important lucru pentru mine este sa lucrez la echipa mea.

Norvegia joaca tot timpul la nivel inalt si va trebui sa fim la nivelul ei. Norvegia are experienta si are forta in absolut toate compartimentele.

Trebuie sa ne recuperam dupa efortul de astazi", a spus Ambros Martin.

Denisa Dedu: "In seara asta ne bucuram, maine analizam Norvegia"



"Sunt foarte fericita ca am castigat. Ne bucuram enorm. E ceva fantastic pentru mine si pentru noi.

A fost foarte important sa nu cedam niciun moment, sa nu le lasam sa se apropie. Am luptat enorm si sunt foarte mandra de colegele mele.

Vom vedea miercuri ce se va intampla cu Norvegia. In aceasta seara ne bucuram pentru victorie, iar maine vom analiza Norvegia", a spus Denisa Dedu.