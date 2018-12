Patru lucruri care trebuie imbunatatite dupa meciul cu Olanda: Ce facem cand Neagu e blocata si de ce poarta ramane incredibil de importanta

29-24. Putea fi mult mai rau, dar Olanda nu a mai fortat pe final, atunci cand s-a vazut deja castigatoare.

Adrian Costeiu

adrian.costeiu@protv.ro

Si de ce ar fi facut-o? Are patru victorii din patru la EHF EURO 2018, iar calificarea in semifinale e aproape bifata. Romania? A fost adusa cu picioarele pe pamant. Dupa trei victorii consecutive, clare, tricolorele au avut pentru prima data cu adevarat probleme. Si nu au cedat neaparat din punct de vedere mental, ci minusurile din lotul lui Ambros Martin au fost cu adevarat expuse in seara de duminica, la Nancy, unde, practic, nimic nu a mers. Dar ce ar trebui imbunatatit in urmatoarele zile, pentru a intra intre cele mai bune patru echipe din Europa ?

Ce facem cand e Neagu blocata?

E usor sa arunci vina pe Cristina Neagu, pe liderul echipei nationale, insa Olanda s-a aparat excelent la capitanul Romaniei. "Mereu am avut doua-trei aparatoare in linia aruncarii, nu a fost vorba ca nu am avut neaparat curaj sa arunc in anumite momente, dar a fost foarte dificil", a spus Neagu la finalul partidei cu Olanda. In primele 11 minute ale meciului, Neagu a avut patru aruncari ratate si o minge pierduta, iar pe culoare clare de aruncare a ezitat sa o faca in urmatoarele momente, marcand primul gol in minutul 15. Neagu nu e jucatoarea careia sa ii fie frica in teren, dar apararea Olandei i-a pus mari probleme, iar procentajul din meciul de duminica a fost unul mediocru – 28%, cu patru goluri marcate din 14 aruncari. Nu e neaparat o problema, liderii echipelor nationale sunt targetati de defensivele adverse, iar Neagu a fost, cu siguranta, o tinta pentru defensiva olandeza. Problema e ca niciuna dintre jucatoarele Romaniei nu au putut sa o suplineasca….

Nimeni din linia a doua

… iar aici intervine cealalta problema. Eliza Buceschi a terminat meciul cu opt goluri, dar toate in repriza secunda! Repriza in care Olanda a fortat doar zece minute, atunci cand s-a distantat de la 11:10 la 21:13. Din acel moment, Helle Thomsen a inceput sa isi schimbe jucatoarele, iar ce a urmat…. nu a mai prea contat. Geiger a marcat prima data in minutul 5 si apoi nu a mai reusit vreun gol, Dragut a avut si ea un singur gol, la fel ca si Laslo, iar extremele au contabilizat, impreuna, cinci goluri, dintre care Chiper a marcat 4 ! Nici Pintea nu a fost in forma buna, ratand de cinci ori fata in fata cu Tess Wester. Imposibil sa castigi asa in fata Olandei.

O poarta deloc inspirata

Cu 16 interventii, goalkeeperul olandez Tess Wester, care nu a avut un 2018 foarte bun la nivel de club, a fost declarata jucatoarea meciului. In schimb, portarii nostri, Dumanska si Dedu, au avut 13 parade, insa putine dintre acestea au venit in momente importante, atunci cand echipa a avut cu adevarat nevoie, cum s-a intamplat in meciurile cu Germania si Norvegia. E drept, nici apararea nu le-a ajutat, extremele adverse insinuandu-se pe semicerc in momente cheie, insa nici cele doua nu au sclipit, asa cum au facut-o in partidele precedente, mai ales intre minutele 31 si 42, atunci cand s-a jucat cu adevarat meciul. E normal, un astfel de turneu nu poate fi perfect pentru jucatoare, insa Romania are nevoie clara de defensiva, dar si de goalkeeperi.

Ne-au batut fara cea mai buna jucatoare!

Poate ca stilul rapid al Olandei, cu jucatoare fasnete si rapide nu ne ajuta, iar partidele cu Spania si Ungaria sunt bune pentru ca adversarii masivi si putini mai greoi in viteza de deplasare a mingii revin. Dar cu Olanda, adversarele si-au pierdut « creierul », cea mai buna jucatoare, pe Nycke Groot, in minutul 7, dupa o accidentare suferita la cap. De ce echipa noastra nu a putut sa o blocheze pe Estavana Polman, care a marcat de cinci ori si a oferit doua assisturi intre minutele 31 si 42 ? De ce extrema Debbie Bont a facut ce a vrut tot in acea perioada, marcand de patru ori ? Sunt intrebari carora Ambros Martin trebuie sa le gaseasca raspunsul. Iar meciurile cu Spania si Ungaria trebuie castigate. Inca suntem la mana noastra!