Pe o ploaie torențială și la 5 grade, tricolorii au fost luați prin surprindere de ultima clasată FIFA. San Marino, locul 210, a deschis scorul încă din minutul 2 prin Nicolas Giacopetti, un tânăr de 19 ani. România a egalat rapid, printr-un autogol, apoi a făcut spectacol: Baiaram, Man, Hagi, Rațiu, Louis Munteanu și încă un autogol au stabilit diferența finală.

Basarab Panduru a răbufnit după România – San Marino 7-1: „Nu miroase a bine deloc!”

Chiar și după acest succes clar, Basarab Panduru a analizat dur prestația tricolorilor. Fostul internaționala a fost iritat de golul primit și, mai ales, de riscurile asumate de Mircea Lucescu în privința jucătorilor aflați la un pas de suspendare.

„Deocamdată, nu ne-am ales cu nimic după meciurile astea. Mi se pare incredibil să avem cel mai bun jucător al nostru, Dennis Man, cu cartonaș galben, pe un teren extrem de prost. Șapte goluri îți plac când le vezi, dar acel 0-1 te dezamăgește total”, a spus Panduru la Prima Sport.

Fostul internațional a remarcat și faptul că România rămâne singura echipă din grupă care a primit gol de la San Marino. „San Marino are două goluri doar cu noi. Asta nu miroase a bine deloc”, a punctat Panduru.

România, în urna a patra, are patru posibile adversare: Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina. Tragerea la sorți are loc joi, iar meciul decisiv pentru semifinală se joacă într-o singură manșă, pe 26 martie.

Lista naționalelor calificate la Cupa Mondială din 2026:



*Europa (12 echipe): Austria, Belgia, Croația, Anglia, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Portugalia, Scoția, Spania, Elveția



*Asia (8 echipe): Japonia, Iran, Australia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan, Coreea de Sud



*Africa (9 echipe): Algeria, Insulele Capului Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia



*America de Nord și Centrală (6 echipe): Canda, Mexic, SUA, Panama, Haiti, Curacao



*America de Sud (6 echipe): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay



*Oceania (1 echipă): Noua Zeelandă

