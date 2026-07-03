Naţionala de tineret a României a învins, vineri, reprezentativa Cehiei, scor 37-32 (17-16), în ultimul meci de la Campionatul Mondial din China şi a încheiat competiţia pe locul 11, la fel ca la ediţia precedentă.
Rezultatele complete ale naţionalei la CM U20
40-15 cu Canada
30-28 cu Brazilia
31-37 cu Germania
(grupa preliminară C)
25-32 cu Spania
26-22 cu Coreea de Sud
(grupa principală II)
24-25 cu Polonia
(locurile 9-12)
37-32 cu Cehia
(locurile 11-12)
În anii '90, România era campioană mondială
Tot vineri se vor disputa şi semifinalele Campionatului Mondial, între Danemarca – Spania şi Franţa – Germania.
Duminică sunt programate finalele pentru medalii.
România are două titluri mondiale în palmares, obţinute în 1995 şi 1999. La ediţia CM din 2024, echipa României s-a clasat pe locul 11, scrie news.ro.