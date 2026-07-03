Naţionala de tineret a României a învins, vineri, reprezentativa Cehiei, scor 37-32 (17-16), în ultimul meci de la Campionatul Mondial din China şi a încheiat competiţia pe locul 11, la fel ca la ediţia precedentă.

Rezultatele complete ale naţionalei la CM U20

40-15 cu Canada

30-28 cu Brazilia

31-37 cu Germania

(grupa preliminară C)

25-32 cu Spania

26-22 cu Coreea de Sud

(grupa principală II)

24-25 cu Polonia

(locurile 9-12)

37-32 cu Cehia

(locurile 11-12)

În anii '90, România era campioană mondială

Tot vineri se vor disputa şi semifinalele Campionatului Mondial, între Danemarca – Spania şi Franţa – Germania.

Duminică sunt programate finalele pentru medalii.

România are două titluri mondiale în palmares, obţinute în 1995 şi 1999. La ediţia CM din 2024, echipa României s-a clasat pe locul 11, scrie news.ro.