Echipa României va juca pentru locurile 9-16 la Campionatul Mondial de handbal feminin Under-20 de la Jinzhong (China), după ce a învins Coreea de Sud cu scorul de 26-22 (16-10), marţi, în ultimul său meci din Grupa a II-a principală a competiţiei.

România - Coreea de Sud 26-22 a fost pe VOYO

Golurile tricolorelor au fost reuşite de Maria-Alexandra Voicu 5, Teodora-Lavinia Damian 4, Gabriela-Maria Tulea 3, Daria-Iuliana Uţan 3, Sara-Ana-Maria Truşcă 3, Ana-Martina Stan 2, Ioana-Codruţa Hrenaru 2, Anamaria Şerban 2, Alexia-Maria Niţă 1, Daria-Florentina Mihăilă 1, conform Agerpres.

De la învinse s-a remarcat Ayoung Suh, cu 7 goluri.

România - Polonia, joi de la ora 08:45

În clasamentul final a grupei, Germania a ocupat primul loc, cu 6 puncte, urmată de Spania, 4 puncte, România, 2 puncte, Coreea de Sud, 0 puncte.

Primele două clasate s-au calificat în sferturile de finală.

Joi 2 iulie, România va întâlni Polonia (08:45, ora României), în primul meci pentru locurile 9-16.