România a încheiat prima fază a Mondialului din Germania și Olanda cu un eșec. Primul pentru tricolore, după două partide câștigate cu Croația (33-24) și Japonia (31-27).

Luni seara, la Rotterdam, fetele pregătite de Ovidiu Mihăilă au ținut pasul cu Danemarca timp de aproape 40 de minute. Apoi însă, adversarele noastre au pus piciorul pe accelerație și au câștigat, fără emoții, scor 39-31.

În mod surprinzător, presa daneză a ales un mod lipsit de fair-play pentru a descrie ceea ce s-a întâmplat, la Rotterdam. Potrivit Prima Sport, publicația bt.dk a descris înfrângerea suferită de echipa noastră drept o… umilință! Folosirea unui astfel de termen e o alegere foarte ciudată, mai ales când vorbim despre Danemarca, o țară recunoscută pentru un alt tip de abordare, unul cu mult bun simț.

„Sfârşit. Danemarca câştigă cu 39-31 împotriva României. O umilinţă uriaşă. Asta înseamnă că danezii sunt gata pentru runda intermediară (n.r. - Main Round) cu punctaj maxim. Aşa!“, a scris bt.dk, după partida de luni.

România, în Grupa Principală I

Pentru naționala României, Mondialul de handbal feminin continuă tot la Rotterdam, unde tricolorele au disputat și cele trei meciuri din grupa A.

Prima reprezentativă va avea trei partide, în Grupa Principală I, după următorul program:

*Miercuri, 3 decembrie: România – Ungaria

*Vineri, 5 decembrie: România – Senegal

*Duminică, 7 decembrie: România – Elveția

În acest moment, ierarhia din Grupa Principală I arată așa:

1. Danemarca 4 puncte (golaveraj: +25)

2. Ungaria 4 puncte (golaveraj: +16)

3. ROMÂNIA 2 puncte (golaveraj: -4)

4. Elveția 2 puncte (golaveraj: -6)

5. Senegal 0 puncte (golaveraj: -10)

6. Japonia 0 puncte (golaveraj: -21)

În cele patru Grupe Principale de la Cupa Mondială, calificarea în sferturi o obțin primele două clasate din fiecare serie.

