Reactile oficialilor lui Valcea la acuzatiile lui Johansson: "Sa stea linistit, ii vom trimite si lui un tricou cu locul 1!" 

Oficialii de la SCM Rm. Valcea nu au ramas fara raspuns la acuzatiile dure ale lui Johansson.

La inceputul acestei saptamani, Per Johansson a anuntat ca pleaca de la CSM Bucuresti dupa doar 3 luni, nu inainte de a reactiona dur la ceea ce s-a intamplat in Liga Nationala in acest sezon.

Acuzatiile aduse oficialilor de la SCM Rm. Valcea nu au ramas fara raspuns. Presedintele echipei valcene a declarat, pentru Fanatik, ca nu intelege de ce Johansson este suparat.

"Nu il inteleg pe domnul Per Johansson de ce este suparat. Cand a venit in Romania a gasit CSM-ul pe locul 2 si nu l-a mai lasat din mana pana cand a fost oprit campionatul. Nu are de ce sa fie suparat pentru ca locul 2 nu i-a fost amenintat mai deloc.

Din 18 etape, echipa dumnealui a fost pe locul 2 in 17 etape. Il informez pe secundul de la CSMB ca daca traducatorii lui nu isi bateau joc de el si ii traduceau exact ce am cerut noi, ar fi inteles ca, din contra, nu am cerut titlul, ci am cerut doar sa se respecte Regulamentele FRH in vigoare.

Despre afirmatiile facute ca noi suntem de fapt pe locul 2 pot sa spun ca probabil nu se simtea prea bine cand citea si vedea clasamentul ca prin vis. Dar sa stea linistit pentru ca ii voi trimite si lui un tricou cu locul 1, cum le vom da fetelor si celor care au contribuit la acest rezultat al echipei.

Pe aceasta cale, il asigur pe domnul Per Johansson, pentru linistea lui, ca nu sunt nepotul domnului presedinte si nici al domnisoarei secretar general", a mentionat Florin Verigeanu, presedintele lui SCM Rm. Valcea.

Reamintim ca Per Johansson nu s-a aflat in relatii bune cu oficialii de la SCM Rm. Valcea nici in timpul sezonului. Pe 11 martie, la ultimul meci direct, suedezul a avut un conflict cu antrenorul adversarilor, Florentin Pera, cei 2 fiind la un pas de a se lua la bataie.