Prea puternice! SCM Ramnicu Valcea pierde duelul din Liga Campionilor contra lui Gyor

Campioana Romaniei a pierdut pe teren propriu, scor 20-29.

Debutanta in Liga Campionilor, echipa valceana nu a putut face fata campioanei en-titre a competitiei. La inceputul partidei, Ramnicu Valcea a condus cu 3-1, insa Gyor a revenit si a stabilit scorul pazuei, 4-10. In partea a doua, unguroaicele au continuat sa inscrie gol dupa gol si tinut departe de romance, scor final 20-29.

In ciuda infrangerii, echipa antrenata de Florentin Pera are sanse mari sa se calfice in "sferturi", in prezent aflandu-se pe pozitia 4 in Grupa Principala, cu 4 puncte din 7 meciuri.

Clasament:

1. Gyor 13 puncte (7 meciuri)

2. Brest 11 puncte (6 meciuri)

3. Buducnost 6 puncte (6 meciuri)

4. SCM Rm. Vâlcea 4 puncte (7 meciuri)

5. Savenhof 2 puncte (6 meciuri)

6. Krim Ljubljana 2 puncte (6 meciuri)

Primele 4 echipe se califica in sferturile de finala.