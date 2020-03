Victorie MARE pentru CSM Bucuresti in derby-ul cu Ramnicu Valcea! Bucurestencele s-au impus la un gol si sunt favorite pentru un nou titlu

Din articol Clasamentul Ligii Nationale de handbal feminin

CSM Bucuresti s-a impus in fata lui Ramnicu Valcea, scor 23-22.

CSM Bucuresti a castigat derby-ul pentru titlu in Liga Nationala de handbal feminin. Bucurestencele au invins Ramnicul Valncea cu 23-22 si sunt la egalitate cu in fruntea clasamentului, cu 43 de puncte, insa CSM are un meci mai putin jucat.

Etapa viitoare CSM Bucuresti primeste vizita Slatinei, in timp ce Ramnicu Valcea va juca in deplasare la Rapid.

Clasamentul Ligii Nationale de handbal feminin