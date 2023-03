Adrian Vasile a prefațat duelul cu Râmnicu Vâlcea din campionat, echipă care le-a pus probleme „tigroaicelor” și în meciul tur. Antrenorul lui CSM București a vorbit despre importanța partidei și în contextul pregătirii pentru duelul din sferturile de finală EHF Champions League Women pe care echipa din capitală îl va disputa împotriva câștigătoarei din meciul Team Esbjerg - Brest.

„Cred că în ultimii ani fiecare meci cu Vâlcea e important prin prisma și a trecutului și a rivalității dintre cele două echipe, care cred că în ultimii doi ani de zile nu mai este la cotele trecutului, în timp ce noi ne menținem în continuare o poziție foarte importantă. O să fie un meci important, unul dintre puținele pe care le mai avem până la acel sfert de finală și vrem să folosim fiecare oportunitate ca să ne pregătim cât mai bine pentru acel moment.

Ar fi un vis îndeplinit dacă am câștiga toate trei trofeele pentru care ne luptăm și este singurul lucru la care ne-am gândit de la începutul sezonului”, a declarat Adrian Vasile.

Antrenorul CSM-ului vrea să pună capăt „scandalului” dintre galeria Rapidului și Cristina Neagu

Vasile a fost întrebat din nou despre scandalul care a persistat și căpătat proporții dintre galeria Rapidului și Cristina Neagu, după ce cea mai bună handbalistă a României a fost înjurată de galeria giuleșteană, atât în timpul meciului din campionat, scor 27-26, cât și în timpul celui din Cupa României, scor 31-24. Deși s-a vorbit mult pe tema subiectului, iar fanii rapidiști au acuzat-o, la rândul lor, pe Neagu că i-ar fi înjurat, antrenorul a ținut să pună capăt discuțiilor pe subiect, precizând că ar dori să fie focusul mai mult pe partea sportivă.

„E un subiect al trecutului, cred că a primit mult prea multă importanță. (n.r. Cristina a fost afectată de problema cu galeria Rapidului?) Cred că nu se aștepta la nivelul la care a fost, cred că pentru nivelul de respect pe care îl are pentru meseria ei, pentru țară și pentru ce face pentru țară nu cred că se aștepta, asta vă zic sigur. Cred că și dumneavoastră ați face puțin mai bine sportului dacă ați vorbi despre sport și nu de lucrurile care sunt în afară, pentru că după ultimele două meciuri împotriva Rapidului nu am vorbit deloc despre handbal”, a spus antrenorul.

Reacția lui Adrian Vasile după ce Siraba Dembele și-a anunțat retragerea

Antrenorul „tigroaicelor” a fost întrebat și despre anunțul făcut de Siraba Dembele, campioană mondială și europeană cu Franța, care a dezvăluit în urmă cu câteva zile că la sfârșitul sezonului se va retrage.

„Ar fi trebuit, după dorințele ei, să se retragă de acum un an, doar că am reușit să o convingem să nu facă asta, cred că am făcut un lucru foarte bun. Siraba e unul dintre jucătorii care vorbesc puțin și fac mult, unul dintre liderii care dau un exemplu prin ceea ce fac, prin acțiunile lor, iar faptul că Sira nu s-a oprit din handbal și face poate unul dintre cele mai bune sezoane ale ei din Liga Campionilor spune multe despre valoarea omului Siraba Dembele și a jucătorului Siraba Dembele”, a adăugat Vasile.