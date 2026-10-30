VIDEO EXCLUSIV Cea mai dură reacție după eșecul lui FCSB de la Bistrița: "Dacă nu poți, lasă-te!"

Cea mai dură reacție după eșecul lui FCSB de la Bistrița: &quot;Dacă nu poți, lasă-te!&quot; Cupa Romaniei
SPORT.RO
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FCSB a pierdut meciul contra divizionarei secunde Gloria Bistrița (0-1), în grupele Cupei României, iar calculele pentru calificarea în sferturi s-au complicat.

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Cristi PulhacFCSBGloria Bistrita
Din articol

Cristi Pulhac, după Gloria Bistrița - FCSB 1-0: "Eu nu înțeleg. Schimbi 10 jucători?"

După trei victorii consecutive în campionat, Laurențiu Reghecampf a decis să schimbe radical primul 11, David Miculescu fiind singurul care și-a păstrat locul de titular. FCSB a cedat la Bistrița după un gol marcat de Bradu, în minutul 23, venit în urma unei erori a lui Batubinsika.

După meci, Reghecampf a explicat că a vrut să vadă la lucru și jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon, însă Cristi Pulhac nu este de acord cu explicația antrenorului de la FCSB.

În opinia fostului campion cu Dinamo, FCSB ar fi trebuit să mizeze pe cel mai solid 11 și în Cupa României, tocmai pentru a exista omogenitatea necesară după transferurile numeroase din vară.

"Eu nu înțeleg de ce nu lași echipa care a jucat și a câștigat derby-ul cu Rapid. Lasă-i în continuare să joace. Măcar 90% din echipă. Eu aș miza pe omogenitatea asta, pe rezultate.

Așa i-ai face și pe ei să fie mai dinamici, să se cunoască între ei. Toți se plâng că au prea mulți jucători noi și nu au timp. Păi, tu nu le dai timp! Când ai oportunitatea asta să-ți faci echipa mai omogenă, tu o schimbi! Eu nu înțeleg. Schimbi 10 jucători?", a spus Pulhac, la VOYO Sport Live.

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Antonio Bradu, în Bistrița - FCSB / Foto Sport Pictures
Mihai Popescu, în Gloria Bistrița - FCSB / Foto Sport Pictures
Ofri Arad, în Gloria Bistrița - FCSB / Foto Sport Pictures
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Pulhac: "Dacă nu poți juca din 3 în 3 zile la vârsta asta, atunci te lași!"

Pulhac este de părere că nici o eventuală scuză legată de oboseala jucătorilor de la FCSB nu ar putea sta în picioare.

"Sunt jucători tineri, până la urmă au nevoie de meciuri oficiale. Dacă nu poți juca din 3 în 3 zile la vârsta asta, atunci te lași! Te lași, pe bune! Tu îl folosești la 7 zile aici și vrei să îl trimiți într-un campionat mare, la Galatasaray, la Fener", a mai spus Pulhac.

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