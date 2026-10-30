Cristi Pulhac, după Gloria Bistrița - FCSB 1-0: "Eu nu înțeleg. Schimbi 10 jucători?"

După trei victorii consecutive în campionat, Laurențiu Reghecampf a decis să schimbe radical primul 11, David Miculescu fiind singurul care și-a păstrat locul de titular. FCSB a cedat la Bistrița după un gol marcat de Bradu, în minutul 23, venit în urma unei erori a lui Batubinsika.

După meci, Reghecampf a explicat că a vrut să vadă la lucru și jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon, însă Cristi Pulhac nu este de acord cu explicația antrenorului de la FCSB.

În opinia fostului campion cu Dinamo, FCSB ar fi trebuit să mizeze pe cel mai solid 11 și în Cupa României, tocmai pentru a exista omogenitatea necesară după transferurile numeroase din vară.

"Eu nu înțeleg de ce nu lași echipa care a jucat și a câștigat derby-ul cu Rapid. Lasă-i în continuare să joace. Măcar 90% din echipă. Eu aș miza pe omogenitatea asta, pe rezultate.

Așa i-ai face și pe ei să fie mai dinamici, să se cunoască între ei. Toți se plâng că au prea mulți jucători noi și nu au timp. Păi, tu nu le dai timp! Când ai oportunitatea asta să-ți faci echipa mai omogenă, tu o schimbi! Eu nu înțeleg. Schimbi 10 jucători?", a spus Pulhac, la VOYO Sport Live.