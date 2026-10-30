Jack Grealish nu se învață minte! Everton a anunțat că e OUT

Antrenorul echipei Everton, David Moyes, l-a exclus pe Jack Grealish din lot din cauza unei abateri disciplinare înainte de victoria echipei sale împotriva formaţiei Newcastle United (3-1), joi seara.

Potrivit talkSPORT, jucătorul în vârstă de 31 de ani a fost exclus din lot ca urmare a unei absenţe neautorizate de la un antrenament al echipei Everton. Grealish lipsise deja de la înfrângerea cu 2-0 din Premier League împotriva lui Arsenal, de weekendul trecut. Conducerea clubului justificase iniţial această absenţă prin motive medicale.