Jack Grealish nu se învață minte! Everton a anunțat că e OUT

Jack Grealish nu se învață minte! Everton a anunțat că e OUT Premier League
SPORT.RO
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Jack Grealish a fost exclus din lotul echipei Everton pentru „încălcarea regulilor de disciplină ale clubului”.

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Jack GrealishEvertonPremier League
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Jack Grealish nu se învață minte! Everton a anunțat că e OUT

Antrenorul echipei Everton, David Moyes, l-a exclus pe Jack Grealish din lot din cauza unei abateri disciplinare înainte de victoria echipei sale împotriva formaţiei Newcastle United (3-1), joi seara.

Potrivit talkSPORT, jucătorul în vârstă de 31 de ani a fost exclus din lot ca urmare a unei absenţe neautorizate de la un antrenament al echipei Everton. Grealish lipsise deja de la înfrângerea cu 2-0 din Premier League împotriva lui Arsenal, de weekendul trecut. Conducerea clubului justificase iniţial această absenţă prin motive medicale.

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Confirmând absenţa sa alături de fundaşul Jarrad Branthwaite înainte de fluierul de start de joi, Everton a scris într-o postare pe X: „Jarrad Branthwaite rămâne indisponibil pentru al doilea meci consecutiv din cauza protocolului privind comoţiile cerebrale, în timp ce Jack Grealish nu poate fi selecţionat din cauza unei încălcări a regulamentului disciplinar al clubului”, scrie News.ro.

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