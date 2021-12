Portarul CSM-ului face senzație la Mondialul din Spania. Tess Wester impresionează atât cu frumusețea, cât și cu calitățile sale

Una dintre cele mai importante jucătoare a reprezentativei Olandei este Tess Wester, portar care evoluează la CSM București.

Sportiva de 28 de ani are un palmares impresionant cu naționala, cu aur mondial în 2019, argint mondial în 2015 și bronz mondial în 2017. În plus, la nivel european, olandeza are un argint în 2016 și un bronz, doi ani mai târziu.

Tess Wester a debutat la nivel profesionist la VOC Amsterdam, ân sezonul 2008-2009, iar trei ani mai târziu s-a transferat la VfL Oldenburg. Handbalista a mai jucat la Bietigheim și Odense Handbold, iar în martie 2021 s-a transferat la CSM București.

În 2015 și 2019, Tess Wester a fost desemnat cel mai bun portar la edițiile de Mondial care s-au desfășurat la momentul respectiv.

"Am avut atitudinea asta toată viața: îmi setez un obiectiv și apoi nu-i mai dau drumul. Mama mea obișnuia să mă strige „pitbull” pentru că aș fi făcut orice să obțin ce îmi doresc. Asta poate fi foarte dificil uneori, dar m-a adus totodată în punctul în care sunt astăzi. E ceva care s-a dezvoltat în mine încă din copilărie și care încă există.", a declarat olandeza într-un interviu acordat pentru RedBull.

Olanda face parte din grupa D la Campionatul Mondial din Spania, alături de Suedia, Uzbekistan și Puerto Rico. După primele două partie este lider, cu patru puncte, alături de Suedia, meciul decisiv dintre ele urmând să aibă loc pe 7 decembrie, de la ora 21:30.