VIDEO Liderul din Liga Zimbrilor, MĂCEL în Europa: aproape 90 de goluri marcate!

Liderul din Liga Zimbrilor, MĂCEL &icirc;n Europa: aproape 90 de goluri marcate! Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

HC Buzău s-a calificat cu ușurință în turul al treilea din EHF European Cup.

TAGS:
HC BuzauLeotar RKEHF European CupAlexandru Mihai TărîţăEdin Klis
Din articol

ACS HC Buzău 2012, liderul neînvins din Liga Zimbrilor, s-a calificat fără emoţii în turul al treilea al competiţiei masculine de handbal EHF European Cup, după ce a învins echipa sârbă Leotar RK, cu scorul de 43-30 (22-16), duminică, în manşa secundă din turul al doilea.

HC Buzău a disputat ambele manşe pe teren propriu, sâmbătă câştigând cu 46-21.

Tărîță, MVP-ul Buzăului

Golurile buzoienilor în meciul de duminică au fost marcate de Alexandru Mihai Tărîţă 7 goluri, Edin Klis 6, Vencel Csog 4, Zanas Gabrielius Virbauskas 4, Didi Robert Hrimiuc 4, Vitali Komogorov 4, Nemanja Grbovic 3, Paul Andrei Gopsa 3, Ionuţ Broască 2, Florin Andrei Bejinariu 2, Mihajlo Mitic 2, Zeljko Sukic 1, Bogdan Cătălin Raţă 1.

Vasile Cristian Tcaciuc a apărat 6 şuturi (30%), iar Ghenadi Komok 2 (11,11%).

Pentru Leotar au punctat Ognjen Kalamanda 9 goluri, Vasilije Kovac 6, Ivan Voksi 5, Djordje Babic 4, Dimitrije Kovac 3, Milomir Ninkovic 2, Nikola Micevic 1.

Portarul Oskar Zajdel a avut 6 intervenţii (16,22%).

Info: Agerpres

Foto și video: HC Buzău 2012

Articol recomandat de stirileprotv.ro
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Rom&acirc;nia - Polonia, meci fantastic pe VOYO și Pro Arena! &bdquo;Tricolorele&rdquo; au dat totul pentru calificarea &icirc;n Final Four-ul Euro Cup
România - Polonia, meci fantastic pe VOYO și Pro Arena! „Tricolorele” au dat totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup
ULTIMELE STIRI
Cristi Manea, eroul neașteptat de la Rapid: Incredibil ce a făcut Koljic, &icirc;l felicit!
Cristi Manea, eroul neașteptat de la Rapid: "Incredibil ce a făcut Koljic, îl felicit!"
Musi, uluit de ce a văzut &icirc;n Dinamo &ndash; Rapid: &bdquo;Nu știu cum a reușit!&ldquo;
Musi, uluit de ce a văzut în Dinamo – Rapid: „Nu știu cum a reușit!“
Răzvan Lucescu, rezultat colosal &icirc;n Grecia: clasament de pus &icirc;n ramă pentru PAOK
Răzvan Lucescu, rezultat colosal în Grecia: clasament de pus în ramă pentru PAOK
Victor Angelescu a găsit vinovatul pentru victoria cu Dinamo: A fost meciul lui!
Victor Angelescu a găsit "vinovatul" pentru victoria cu Dinamo: "A fost meciul lui!"
La două săptăm&acirc;ni după ce a &icirc;njurat Dinamo, Dobre s-a dus la Kopic și Florentin Petre. Ce a urmat
La două săptămâni după ce a înjurat Dinamo, Dobre s-a dus la Kopic și Florentin Petre. Ce a urmat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: &rdquo;De parcă nici n-ar fi existat!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: ”De parcă nici n-ar fi existat!”

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 &icirc;n Serie A

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 în Serie A

OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Să plece dacă vrea!&rdquo;

OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Să plece dacă vrea!”

De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de r&acirc;s cu Metaloglobus

De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de râs cu Metaloglobus

Lobby pentru următorul antrenor la FCSB: &rdquo;Sunt liber de contract&rdquo;

Lobby pentru următorul antrenor la FCSB: ”Sunt liber de contract”



Recomandarile redactiei
Musi, uluit de ce a văzut &icirc;n Dinamo &ndash; Rapid: &bdquo;Nu știu cum a reușit!&ldquo;
Musi, uluit de ce a văzut în Dinamo – Rapid: „Nu știu cum a reușit!“
Cristi Manea, eroul neașteptat de la Rapid: Incredibil ce a făcut Koljic, &icirc;l felicit!
Cristi Manea, eroul neașteptat de la Rapid: "Incredibil ce a făcut Koljic, îl felicit!"
La două săptăm&acirc;ni după ce a &icirc;njurat Dinamo, Dobre s-a dus la Kopic și Florentin Petre. Ce a urmat
La două săptămâni după ce a înjurat Dinamo, Dobre s-a dus la Kopic și Florentin Petre. Ce a urmat
Răzvan Lucescu, rezultat colosal &icirc;n Grecia: clasament de pus &icirc;n ramă pentru PAOK
Răzvan Lucescu, rezultat colosal în Grecia: clasament de pus în ramă pentru PAOK
Victor Angelescu a găsit vinovatul pentru victoria cu Dinamo: A fost meciul lui!
Victor Angelescu a găsit "vinovatul" pentru victoria cu Dinamo: "A fost meciul lui!"
Alte subiecte de interes
Thriller cu liderul din Liga Zimbrilor, care s-a &icirc;mpiedicat &icirc;n premieră &icirc;n acest sezon pe terenul lui CSM București!
Thriller cu liderul din Liga Zimbrilor, care s-a împiedicat în premieră în acest sezon pe terenul lui CSM București!
Lupii, bă! După ce a bătut campioana Dinamo, liderul surpriză din Liga Zimbrilor a &icirc;nvins și vicecampioana
Lupii, bă! După ce a bătut campioana Dinamo, liderul surpriză din Liga Zimbrilor a învins și vicecampioana
Traseul lui Minaur Baia Mare spre finala EHF European Cup! Primul adversar, o veritabilă legendă
Traseul lui Minaur Baia Mare spre finala EHF European Cup! Primul adversar, o veritabilă legendă
Minaur Baia Mare a c&acirc;ştigat primul meci din Finlanda, &icirc;n EHF European Cup
Minaur Baia Mare a câştigat primul meci din Finlanda, în EHF European Cup
CITESTE SI
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;

stirileprotv În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Declarația bizară a unui rom&acirc;n condamnat &icirc;n Austria făcută chiar &icirc;n fața judecătorului: &bdquo;Vă mulțumesc pentru sentință&rdquo;

stirileprotv Declarația bizară a unui român condamnat în Austria făcută chiar în fața judecătorului: „Vă mulțumesc pentru sentință”

Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

stirileprotv Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!