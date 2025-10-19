ACS HC Buzău 2012, liderul neînvins din Liga Zimbrilor, s-a calificat fără emoţii în turul al treilea al competiţiei masculine de handbal EHF European Cup, după ce a învins echipa sârbă Leotar RK, cu scorul de 43-30 (22-16), duminică, în manşa secundă din turul al doilea.

HC Buzău a disputat ambele manşe pe teren propriu, sâmbătă câştigând cu 46-21.

Tărîță, MVP-ul Buzăului



Golurile buzoienilor în meciul de duminică au fost marcate de Alexandru Mihai Tărîţă 7 goluri, Edin Klis 6, Vencel Csog 4, Zanas Gabrielius Virbauskas 4, Didi Robert Hrimiuc 4, Vitali Komogorov 4, Nemanja Grbovic 3, Paul Andrei Gopsa 3, Ionuţ Broască 2, Florin Andrei Bejinariu 2, Mihajlo Mitic 2, Zeljko Sukic 1, Bogdan Cătălin Raţă 1.

Vasile Cristian Tcaciuc a apărat 6 şuturi (30%), iar Ghenadi Komok 2 (11,11%).

