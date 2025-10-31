Fost handbalist și, actualmente, comentator Pro Arena și VOYO, Bogdan Voina a abordat subiectul sălii polivalente de care Bucureștiul are nevoie ca de aer, pentru a sprijini sportul de performanță.



Săracă în infrastructură sportivă, România dispune de o mână de săli multifuncționale dotate cu facilități moderne, dar capitala nu reprezintă vârful, în acest domeniu.



Bogdan Voina se așteaptă la o nouă sală polivalentă în București, până în 2030



Întrebat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, când vede apărută o nouă sală polivalentă în București, Bogdan Voina a replicat: „Să visez? Să fiu realist? Dacă sunt realist, până în 2030. Dacă visez, în 2026-2028.”



Referitor la poziția în care sala polivalentă să fie construită, Bogdan Voina a răspuns, transmițând că e important ca România să urmeze modelul setat în țările vestice ale Europei.