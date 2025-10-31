VIDEO EXCLUSIV În ce an va avea Bucureștiul o sală polivalentă nouă? Varianta realistă și varianta optimistă, în viziunea lui Bogdan Voina

În ce an va avea Bucureștiul o sală polivalentă nouă? Varianta realistă și varianta optimistă, în viziunea lui Bogdan Voina
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bogdan Voina, invitatul lui Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Fost handbalist și, actualmente, comentator Pro Arena și VOYO, Bogdan Voina a abordat subiectul sălii polivalente de care Bucureștiul are nevoie ca de aer, pentru a sprijini sportul de performanță.

Săracă în infrastructură sportivă, România dispune de o mână de săli multifuncționale dotate cu facilități moderne, dar capitala nu reprezintă vârful, în acest domeniu.

Bogdan Voina se așteaptă la o nouă sală polivalentă în București, până în 2030

Întrebat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, când vede apărută o nouă sală polivalentă în București, Bogdan Voina a replicat: „Să visez? Să fiu realist? Dacă sunt realist, până în 2030. Dacă visez, în 2026-2028.”

Referitor la poziția în care sala polivalentă să fie construită, Bogdan Voina a răspuns, transmițând că e important ca România să urmeze modelul setat în țările vestice ale Europei.

„O văd în afara orașului. Trebuie să vedem ce fac ceilalți, care sunt cu câțiva pași în fața noastră.”

„O văd în altă parte. Eu sunt de părere să fie în afara orașului. Trebuie să vedem ce fac ceilalți, care sunt cu câțiva pași în fața noastră. Nu om găsi un loc, să facem o sală?

Am făcut acum o centură A0, acest cerc s-a mărit și mai sunt terenuri disponibile. Nu cred că asta e problema. E păcat că nu avem această sală,” a apreciat Bogdan Voina.

Când prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu a propus o comparație între sălile din România și cele din Slovenia ori Ungaria, Bogdan Voina a intervenit: „N-avem ce să comparăm. Nici nu are rost să deschidem discuția,” a punctat fiul lui Radu Voina, în exclusivitate pentru Sport.ro. 

Bogdan Voina și-a anunțat candidatura pentru șefia FRH. "Joc activ!" Mesajul impresionant al fostului handbalist
  Urmărește și episodul cu Emilian Dolha al emisiunii Poveștile Sport.ro!
