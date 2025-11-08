CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CS Minaur Baia Mare cu scorul de 36-27 (21-12), vineri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Campioana a condus de la un capăt la altul şi s-a impus fără emoţii.

Yoav Lumbroso a marcat 6 goluri pentru Dinamo, Ionuţ Nistor 6, Tom Pelayo 4, Nicuşor Negru 4 etc.

Portarul Ionuţ Iancu a avut 13 intervenţii.

De la Minaur s-au remarcat Erik Leonard Pop, cu 5 goluri, Milan Kotrc şi Anderson Da Silva Molino, cu câte 4 goluri.

”Ne-am făcut meciul ușor cu o apărare excelentă”



”HANDBAL. Liga Națională, etapa 7

💥DINAMO - Minaur Baia Mare 36-27 (21-12)

Ne-am făcut meciul ușor cu o apărare excelentă, dublată de portarul Iancu (13 intervenții). Urmează meciul de la Nantes, din etapa 7 a EHF Champions League, programat pe 13 noiembrie.

Iancu, Cupara - Nistor 6, Dedu 3, Buzle 1, Ladefoged, Valdes 3, Negru 4, Alex Pascual 1, Langaro 2, Stanciuc, Rosta 2, Pelayo 4, Lumbroso 6, Dodica 3, Militaru 1”, a postat la final CS Dinamo București.

