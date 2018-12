Cristina Neagu, cetatean de onoare al Capitalei: "Imi pare rau ca nu pot sa ma comport ca un om normal!"

Neagu a urcat pe scena in carje ca sa ia premiul de cetatean de onoare al municipiului Bucuresti, alaturi de Lucescu, Duckadam si Patzaichin.

Neagu a strans din dinti ca sa ajunga pe scena. A fost prima chemata sa ia premiul de cetatean de onoare al capitalei. Neagu a plecat acasa si cu un trofeu din flori.

"Imi pare rau ca ne intalnim in asemenea conditii si ca nu pot sa ma comport ca un om normal", a declarat Cristina Neagu.



"Am vorbit cu Cristina, este intr-o forma psihica de invidiat, sunt sigur ca va reveni cat de curand pe teren. Nu stiu daca isi prelungeste contractul, acest o sa vi-l dea ea", a declarat si Gabriela Szabo.

Lucescu, Duckadam si Patzaichin au devenit si ei cetateni de onoare. La Lucescu, Mos Craciun vine si cu al doilea stranepot.

Patzaichin nu va uita niciodata cum a ajuns in Bucuresti, in urma cu o jumatate de secol: "Am ramas foarte impresionat, nu-mi venea sa cred ca exista asa ceva pe lume. Nu m-am gandit ca voi ajunge cetatean de onoare al acestui oras pe care eu chiar il iubesc".