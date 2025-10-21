Minaur Baia Mare și-a hipnotizat adversara! Rezultat excelent contra vicecampioanei Spaniei, în EHF European League

Alexandru Hațieganu
EHF European League.

Minaur Baia Mare a remizat marţi, pe teren propriu, cu formaţia spaniolă Fraikin BM Granollers, scor 24-24 (8-11), în etapa a II-a din grupa C a European League.

Minaur Baia Mare, rezultat mare în EHF European League contra celor de la Granollers

Principalii marcatori ai meciului au fost Nagy 5 goluri, Kotrc 5, Botea 4, Cumpănici 4, pentru Minaur, respectiv Ballester 5, Oliveira 4, Calzada 3, Miro 3, pentru Fraikin.

În cealaltă partidă a etapei joacă Skanderborg Aarhus şi Rukometno Slovan.

La debutul în grupa C, Minaur a pierdut în deplasare cu campioana Sloveniei, Rukometno Slovan, scor 35-29, iar în etapa următoare va juca tot pe teren propriu, în 11 noiembrie, cu danezii de la Skanderborg Aarhus.

Minaur Baia Mare s-a calificat în grupe, după ce a eliminat în preliminarii formaţia islandeză UMF Stjarnan (26-26, 27-26). Joacă în premieră în faza grupelor, după 13 ani de când a mai trecut prin preliminarii, fiind eliminată de Ferencvaros.

Din grupe, primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie – 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, sferturile în 28 aprilie şi 5 mai.

Turneul Final Four este programat în 30-31 mai.

Deţinătoarea trofeului este formaţia SG Flensburg-Handewitt, repartizată chiar în grupa A, cu Potaissa Turda.

News.ro

Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Drama partenerei de dublu a Gabrielei Ruse: ce o deranjează la Swiatek și Sabalenka
A părăsit fotbalul european, dar recunoaște: &rdquo;Mi-ar fi plăcut proiectul de la Barcelona!&rdquo;
10.000.000&euro; pentru Louis Munteanu: &bdquo;Ultima ofertă!&rdquo;
ACUM: Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-0! Trupa lui Chivu, bombardată &icirc;n primele minute
Inter &icirc;i face pe plac lui Cristi Chivu! Fostul elev al lui Edi Iordănescu, dorit de &bdquo;nerazzurri&rdquo;
Surpriză la CFR Cluj! Mandorlini a fost dat afară, cine va conduce echipa &icirc;n așteptarea lui Dan Petrescu
ACUM: Manchester City, PSG, Arsenal și PSV cu Dennis Man luptă &icirc;n Champions League! Barcelona a făcut show de la 19:45
The Show Must Go On! Sabrina Voinea și Denisa Golgotă, calificări &icirc;n finale la Campionatul Mondial de gimnastică din Indonezia
Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: &rdquo;O să fiu sincer acum&rdquo;

Cristiano Ronaldo Junior a fost convocat la naționala Portugaliei!

&bdquo;Palma&ldquo; dată de Coman antrenorului care &icirc;l ține pe bancă: Florinel, star printre niște &bdquo;epave&ldquo;

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine &icirc;n Superliga

Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu &icirc;l aruncă &icirc;n joc pentru banca ardelenilor: El va fi noul antrenor

Becali &bdquo;fierbe&ldquo;: c&acirc;t valorează acum Compagno, campion și golgheter după plecarea de la FCSB

Surpriză la CFR Cluj! Mandorlini a fost dat afară, cine va conduce echipa &icirc;n așteptarea lui Dan Petrescu
ACUM: Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-0! Trupa lui Chivu, bombardată &icirc;n primele minute
Inter &icirc;i face pe plac lui Cristi Chivu! Fostul elev al lui Edi Iordănescu, dorit de &bdquo;nerazzurri&rdquo;
Lamine Yamal scrie istorie! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la meciul cu Olympiacos
Gigi Becali pregătește &bdquo;revoluția&rdquo; de iarnă la FCSB! Cinci transferuri și trei plecări sigure
Atacantul de 1,97 metri de la CFR Cluj a plecat de la vicecampioană și a debutat deja oficial la noua echipă!
Rezultatele din turul 1 al Cupei Rom&acirc;niei! Scoruri-monstru &icirc;n deplasare: 10-0, 7-0, de două ori 7-1
Victorie dramatica pentru HCM Constanta in Cupa EHF, 28-27 cu Granollers! Ultimele doua minute au fost incredibile
Granollers, invingatoarea Stelei in Cupa Cupelor, a pierdut turul cu Gummersbach la 9 goluri!
Rom&acirc;nia, grupă de foc la Europeanul de handbal masculin: ghinion teribil pentru tricolori
Reacția EHF după ce Cristina Neagu a jucat ultimul meci din carieră &icirc;n Liga Campionilor și a ajuns la 1.232 de goluri
Rom&acirc;nia și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, p&acirc;nă acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Tudor Chirilă critică CCR: &bdquo;Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită&rdquo;

C&acirc;nd vin ploile și c&acirc;nd se răcește vremea &icirc;n Rom&acirc;nia. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea &icirc;n următoarele săptăm&acirc;ni

