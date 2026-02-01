VIDEO EXCLUSIV Lovitură în plin pentru Danemarca, înainte de finala cu Germania de la Campionatul European de handbal masculin

Lovitură în plin pentru Danemarca, înainte de finala cu Germania de la Campionatul European de handbal masculin Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Finala Danemarca - Germania e în direct pe VOYO.

TAGS:
Simon HaldDanemarcaGermaniafinalacampionatul europeanHandbalVoyo
Din articol

Lovitură în plin pentru Danemarca, înainte de finala cu Germania de la Campionatul European de handbal masculin

  • Imago1071878492
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • EURO 2026 la handbal masculin se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO!

Danemarca are probleme mari înaintea finalei Campionatului European, când va întâlni Germania! Naționala nordică s-a calificat vineri seară în ultimul act de la EURO 2026, după ce a învins, la Herning, reprezentativa Islandei, scor 31-28.

Acum, danezii vor întâlni în finala de duminică selecționata Germaniei, care a câștigat prima semifinală, scor 31-28, cu echipa Croației! Astfel, ambele semifinale s-au încheiat cu scor identic, 31-28. Totuși, succesul danezilor contra Islandei a fost marcat de un moment care poate influența și finala.

Simon Hald ar putea absenta în finala EURO 2026, Danemarca - Germania

Deocamdată, selecționerul Nikolaj Bredahl Jacobsen nu știe dacă poate miza pe Simon Hald, el nefiind pe teren în a doua repriză a confruntării cu Islanda din cauza unei lovituri încasate la nivelul capului. 

A fost dus la spital, dar deocamdată nu este clar dacă va putea intra în finală. A acuzat amețeli și o stare care nu îi permite, aparent, să ducă un ritm de finală. 

”Simon s-a simțit rău, așa că a fost dus la spital pentru un control. Nu pot spune mai multe acum”, spunea, după semifinala cu Islanda, selecționerul Nikolaj Bredahl Jacobsen.

Danemarca, încrezătoare înaintea finalei Campioantului European de handbal masculin 2026, contra selecționatei din Germania

Nikolaj Bredahl Jacobsen a declarat că a văzut, până acum, naționala sa la un nivel excelent, care îl face să spere la medalia de aur în finală! De ”clasă mondială” a catalogat Jacobsen evoluția, iar tinerii au făcut și ei diferența în anumite meciuri, pe parcursul Campionatului European.

”(N.r. - Despre finala EURO) Nu plecăm niciodată cu ideea că am câștigat deja. Rămânem umili. Germania este o echipă fantastică, dar suntem pregătiți să dăm totul pentru aur”, a afirmat Nikolaj Bredahl Jacobsen.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
ARTICOLE PE SUBIECT
Danemarca - Germania, finala EURO 2026, se vede exclusiv pe VOYO, astăzi, de la 19:00. Spectacol pentru aur
Danemarca - Germania, finala EURO 2026, se vede exclusiv pe VOYO, astăzi, de la 19:00. Spectacol pentru aur
Selecționerul Germaniei vede "luminița" aurului la EURO. Alfred Gislason: "Fenomenal! O performanță extraordinară"
Selecționerul Germaniei vede "luminița" aurului la EURO. Alfred Gislason: "Fenomenal! O performanță extraordinară"
"Jucătorii sunt flămânzi de succes!" Selecționerul danezilor, Nikolaj Jacobsen, "amenință" Germania înaintea finalei EHF EURO 2026
"Jucătorii sunt flămânzi de succes!" Selecționerul danezilor, Nikolaj Jacobsen, "amenință" Germania înaintea finalei EHF EURO 2026
ULTIMELE STIRI
Legendă! Moment istoric pentru Andreas Wolff, devenit germanul cu cele mai multe meciuri la EURO! În urmă cu 10 ani a cucerit aurul, acum dispută o nouă finală
Legendă! Moment istoric pentru Andreas Wolff, devenit germanul cu cele mai multe meciuri la EURO! În urmă cu 10 ani a cucerit aurul, acum dispută o nouă finală
Ungaria prinde viteză, România se prăbușește! Cum arată ”clasamentul care contează” + ce urmează pentru echipele noastre
Ungaria prinde viteză, România se prăbușește! Cum arată ”clasamentul care contează” + ce urmează pentru echipele noastre
Islanda - Croația, finala mică de la EHF EURO 2026, ACUM pe VOYO!
Islanda - Croația, finala mică de la EHF EURO 2026, ACUM pe VOYO!
Lovitură încasată de Inter. Transferul pus la cale de Chivu a picat pe ultima sută de metri
Lovitură încasată de Inter. Transferul pus la cale de Chivu a picat pe ultima sută de metri
Strasbourg - PSG, de la 21:45, și meciurile zilei din Ligue 1, transmise exclusiv pe VOYO. Echipele probabile
Strasbourg - PSG, de la 21:45, și meciurile zilei din Ligue 1, transmise exclusiv pe VOYO. Echipele probabile
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive

CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive

Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €



Recomandarile redactiei
Ungaria prinde viteză, România se prăbușește! Cum arată ”clasamentul care contează” + ce urmează pentru echipele noastre
Ungaria prinde viteză, România se prăbușește! Cum arată ”clasamentul care contează” + ce urmează pentru echipele noastre
Manchester United – Fulham 1-0, ACUM, pe Sport.ro! „Diavolii” deschid scorul
Manchester United – Fulham 1-0, ACUM, pe Sport.ro! „Diavolii” deschid scorul
Atacant din străinătate pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul
Atacant din străinătate pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul
Islanda - Croația, finala mică de la EHF EURO 2026, ACUM pe VOYO!
Islanda - Croația, finala mică de la EHF EURO 2026, ACUM pe VOYO!
Emma Răducanu, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 19:35). Transylvania Open se vede pe VOYO
Emma Răducanu, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 19:35). Transylvania Open se vede pe VOYO
Alte subiecte de interes
După Gareth Southgate, încă un selecționer prezent la EURO 2024 și-a dat demisia
După Gareth Southgate, încă un selecționer prezent la EURO 2024 și-a dat demisia 
Performanța bifată de Jamal Musiala după golul din Germania - Danemarca 2-0 de la EURO 2024! Doar Wayne Rooney este mai tare
Performanța bifată de Jamal Musiala după golul din Germania - Danemarca 2-0 de la EURO 2024! Doar Wayne Rooney este mai tare
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cu capul sus! Alina Rotaru, locul 7 în finala de la lungime a Jocurilor Olimpice
Cu capul sus! Alina Rotaru, locul 7 în finala de la lungime a Jocurilor Olimpice
Pentru Serbia, pentru istorie! Djokovic a câștigat finala fabuloasă cu Alcaraz și a completat Golden Slam-ul | CRONICĂ
Pentru Serbia, pentru istorie! Djokovic a câștigat finala fabuloasă cu Alcaraz și a completat Golden Slam-ul | CRONICĂ
CITESTE SI
Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

stirileprotv Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

stirileprotv Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

stirileprotv Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!