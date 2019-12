"They f**ked me!" Reactia NERVOASA a lui Kim Rasmussen dupa INFRANGEREA cu Romania

Antrenorul Ungariei, Kim Rasmussen, a avut o reactie nervoasa la conferinta de dupa meciul cu Romania.

Romania s-a calificat in grupele principale dupa o victorie dramatica impotriva Ungariei, scor 28-27. La finalul partidei, Rasmussen, danezul de pe banca Ungariei, a acuzat dur arbitrajul la conferinta de presa.

"Sunt foarte dezamagit de mine, sunt foarte dezamagit ca nu am obtinut nici macar remiza. Trebuie sa ii dau dreptate lui Tomas ca arbitrii ... cel putin in ultimele 10 minute a fost rusinos pentru handbal. Pentru prima data am simtit ca delegatii au avut ceva personal cu mine. Este suparator cand nu reactioneaza pe moment, dar au reactionat pentru ceea ce s-a intamplat in urma. Sunt extrem de dezamagit ca s-au dus la acel nivel, dar cel mai dezamagit sunt de mine", a spus danezul.

"Este foarte dificil sa o blochezi pe Cristina cand este in mijloc, ei au tot jucat pe extreme. Acest moment este de rahat, dar asta este sportul. Cu bune, cu rele", a mai declarat Rasmussen.

In finalul conferintei Kim a fost deranjat de esecul cu tricolorele, folosind o expresie in engleza care nu mai are nevoie de traducere:"They fu**ked me!".

In faza urmatoare a competitiei, Romania va juca cu Rusia, Suedia si Japonia. Primul duel va fi cu rusoaicele, duminica, de la ora 08:00.