Antrenorul Ungariei PLANGE dupa ce a fost batut de Romania! Kim Rasmussen ii face PRAF pe arbitrii meciului: "Este rusinos ce se intampla!"

Romania a invins Ungaria, scor 28-27, dupa o revenire incredibila dupa pauza.

Ungaria a condus la pauza cu 6 goluri, insaa tricolorele au facut o a doua repriza perfecta, Cristina Neagu reusind golul victoriei din 7 metri, la ultima faza a meciului! Astfel, Romania s-a calificat in Main Round, in schimb ce unguroaicele vor juca pentru locurile 12-16.

Kim Rasmussen, selectionerul Ungariei, a facut declaratii dupa partida dramatica din Japonia si spune ca e rusinos cum s-au prezentat arbitrii.

"A fost o rusine ce s-a intamplat, cel putin in ultimele 10 minute! Sunt dezamagit ca s-a ajuns la acest nivel si, pentru prima data, am simtit ca delegatii au ceva personal cu mine. E greu cand trebuie sa joci cu un om mai putin si cand adversarul o are pe Neagu in echipa. Am de invatat, dar este rusinos ce se intampla de fiecare data", a spus Rasmussen.

Fostul antrenor al CSM Bucuresti, in sezonul in care echipa a castiga Liga Campionilor, a felicitat totusi echipa Romaniei:

"Felicitari Romaniei si lui Tomas. In sport conteaza sa fii primul la final. Sunt dezamagit de mine. N-am obtinut nici macar un egal. E cel mai dezamagitor meci din cariera mea, imi pare rau pentru fete, nu m-am ridicat la nivelul care trebuia"