Rezultatele complete ale etapei a VIII-a sunt: FTC Budapesta – Team Esbjerg 28-32, Buducnost – Borussia 25-26, CSM Bucureşti – Brest 34-30 şi Sola HK – Krim 37-27.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Maslova 10 goluri, Novak 5, Carlson 5, Friis 4 și Axner 4 pentru CSM Bucureşti, respectiv Lott 10, Horacek 5 și Mairot 4 pentru Brest.

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Clasamentul din grupa „tigroaicelor”

Liga Campionilor se întrerupe până în 9 ianuarie 2027, iar după această etapă clasamentul este următorul: 1. Team Esbjerg 14, 2. FTC 12, 3. Brest 10, 4. CSM Bucureşti 8, 5. Borussia 8, 6. Sola HK 6, 7. Buducnost 4, 8. Krim 2.

În primele etape, CSM Bucureşti a obţinut rezultatele: 37-29 cu Krim Ljubljana, 36-26 cu Buducnost 36-26, 32-25 cu Borussia Dortmund, 23-24 cu FTC Budapesta, 34-31 cu Team Esbjerg, 22-30 cu Sola HK şi 25-40 cu Brest.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana Gloria Bistriţa, care încheie anul pe locul 3 (10 puncte).

Primele două clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe poziţiile 3-6 din fiecare grupă vor evolua în faza play-off, în dublă manşă.

Învingătoarele se vor califica şi ele în sferturile de finală, în care se va lupta pentru Turneul Final Four (29-30 mai 2027).

Deţinătoarea trofeului este Metz Handball. La Turneul Final Four din 2026, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz.

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