Gheorghe Hagi și-a mai spălat din păcate, sâmbătă, în victoria entuziasmantă cu Polonia, scor 2-1.

Pe cât de mult a greșit selecționerul, în septembrie, când le-a făcut „cadou“ bosniacilor victoria pe „Arena Națională“, folosind o formulă experimentală de echipă, pe atât de inspirat a fost acum, în duelul cu Polonia de acasă. Și în privința primului 11 – cu excepția titularizării nejustificate a fiului său, Ianis! -, dar și în privința înlocuirilor din partea secundă. Mai ales la acest al doilea capitol, Hagi a „citit“ bine și a introdus niște jucători care au inclinat balanța, în favoarea noastră.

Daniel Bîrligea, omul meciului România – Polonia

Potrivit statisticilor Flashscore, care acordă notele în funcție de cifrele fiecărui fotbalist, Daniel Bîrligea a venit de pe bancă și a fost omul meciului România – Polonia!

Atacantul de la Frosinone, introdus pe teren în minutul 67, în locul lui Florinel Coman, a primit 7,5, cea mai mare notă din ambele echipe. Iată cifrele trecute în dreptul lui Bîrligea, pasator la golul de 2-0:

*Acuratețea paselor: 86% (6 din 7)

*Atingeri ale balonului: 13

*Atingeri ale balonului în careul advers: 2

*Dribblinguri reușite: 0

*Pase de gol: 1

Rațiu, cel mai slab jucător al României

Minutul 67, care a consemnat introducerea lui Bîrligea, a scăpat România și de Ianis Hagi, înlocuit cu Marius Corbu. Acesta, spre deosebire de fiul selecționerului care face tușa la Alanyaspor, e om de bază, la Ferencvaros, echipa maghiară care uimește Europa, în acest sezon.

Ianis Hagi, în cele 67 de minute în care s-a aflat pe gazon, a fost al doilea cel mai slab tricolor, după Andrei Rațiu. Decarul României, care a primit și banderola de căpitan de la tatăl său, a fost notat cu 6, în timp ce Rațiu a fost notat cu 5,7. Și acesta a fost înlocuit, dar mai târziu, fiind schimbat cu Moruțan, în minutul 81.

Ce au făcut cei mai slabi oameni din echipa României? Iată cifrele:

Andrei Rațiu

*Acuratețea paselor: 81% (21 din 26)

*Atingeri ale balonului: 48

*Atingeri ale balonului în careul advers: 0

*Dribblinguri reușite: 0

*Total șuturi: 0

Ianis Hagi

*Acuratețea paselor: 71% (17 din 24)

*Atingeri ale balonului: 47

*Atingeri ale balonului în careul advers: 1

*Dribblinguri reușite: 1

*Total șuturi: 1