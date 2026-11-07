CSM Bucureşti, înfrângere la 15 goluri cu Brest în Liga Campionilor

Principalele marcatoare ale partidei au fost Mairot 9 goluri, Ondono 6, Lott 6, pentru gazde, respectiv Maslova 8, Friis 7, pentru CSM Bucureşti.

În urma rezultatului, vicecampioana României rămâne cu 6 puncte (locul 4 temporar).

Sâmbătă s-a mai jucat partida dintre Krim – Sola HK, scor 22-29, celelalte dispute fiind programate duminică, între Team Esbjerg – FTC Budapesta şi Borussia Dortmund – Buducnost.

În primele etape, CSM Bucureşti a obţinut rezultatele: 37-29 cu Krim Ljubljana, 36-26 cu Buducnost 36-26, 32-25 cu Borussia Dortmund, 23-24 cu FTC Budapesta, 34-31 cu Team Esbjerg şi 22-30 cu Sola HK.

În 15 noiembrie, CSM va juca returul cu Brest Bretagne Handball.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana Gloria Bistriţa.

Primele două clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe poziţiile 3-6 din fiecare grupă vor evolua în faza play-off, în dublă manşă.

Învingătoarele se vor califica şi ele în sferturile de finală, în care se va lupta pentru Turneul Final Four (29-30 mai 2027).

Deţinătoarea trofeului este Metz Handball. La Turneul Final Four din 2026, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz.

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