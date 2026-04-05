HC Buzău ratează semifinalele European Cup: ce s-a întâmplat în meciul cu RK Celj

Echipa HC Buzău a remizat în returul sferturilor European Cup cu formaţia slovenă RK Celje, scor 36-36 (21-17), sâmbătă, pe teren propriu. HC Buzău ratează semifinalele competiţiei.

În tur, formaţia slovenă s-a impus cu scorul de 41-32, iar cu 77-68 la general se califică în semifinale. Adversară va fi învingătoarea dublei manşe dintre Olympiakos SPFC şi GRK Ohrid (Macedonia de Nord).

În optimi, HC Buzău a eliminat formaţia bosniacă RK Konjuh Zivinice, cu 63-61 la general, iar în turul anterior a trecut de Maccabi Tel Aviv, cu 76-66 la general, scrie News.ro.