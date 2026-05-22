Gabriel Tamaș a semnat! „Îmi face o enormă plăcere să revin”

ASA Târgu Mureş a anunţat, vineri, numirea lui Gabriel Tamaş în funcţia de manager executiv al clubului.

„Îmi face o enormă plăcere să revin iar în fotbal, îmi era dor. Am văzut ce se întâmplă aici, ce s-a întâmplat anul trecut şi am fost plăcut surprins, iar pe această cale îi felicit pe cei care sunt aici la club.

După cum ştiţi, eu am o fire învingătoare, pozitivă, nu mă implic într-un proiect undeva unde se pierde. Am venit aici să încerc, cu experienţa mea fotbalistică, să ajut pe cât posibil acest club, să fie un club mult mai stabil şi mult mai prosper.

Îmi propun să oferim staff-ului şi jucătorilor printre cele mai bune condiţii. Am văzut şi o academie care prosperă, iar mie îmi place să ne axăm şi pe copii. Nu are rost să vorbesc prea mult, mie îmi place mai mult să arăt”, a declarat Tamaş.

Fost internaţional român cu 67 de selecţii şi 3 goluri pentru echipa naţională a României, Gabriel Tamaş a reprezentat România inclusiv la Campionatul European UEFA EURO 2008, fiind timp de peste un deceniu unul dintre cei mai apreciaţi fundaşi centrali ai generaţiei sale.

În cariera de jucător, Gabriel Tamaş a evoluat în campionate importante ale Europei, precum Premier League, LaLiga, Ligue 1, SuperLiga Turciei sau Premier Liga din Rusia, bifând prezenţe pentru cluburi importante precum Dinamo Bucureşti, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich Albion, Cardiff City, Watford, FCSB, Hapoel Haifa, FC Voluntari sau Petrolul Ploieşti.

După retragerea din activitate, Gabriel Tamaş şi-a început parcursul în conducerea fotbalistică, ocupând funcţia de preşedinte la FC Voluntari, iar ulterior pe cea de director sportiv la Concordia Chiajna, scrie News.ro.