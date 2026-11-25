Edi Iordănescu a plecat în Anglia pentru a semna cu Watford
După negocierile cu Watford, Edi Iordănescu a ajuns la un acord cu clubul din Championship, iar miercuri dimineață a plecat către Anglia. Românul îi va lua locul lui Alessio Dionisi, cel care a lăsat echipa pe locul 21 din 24.
"Nu pot să vorbesc pentru că va fi o oficializare și trebuie urmați pașii, dar m-am oprit să vă salut și să vă mulțumesc pentru interes", a spus Iordănescu, la aeroport.
În schimb, Iordănescu a transmis un gând bun echipei naționale. Fostul selecționer este încrezător că România va trece de Estonia în barajul pentru menținerea în Liga B din Nations League, iar ulterior va obține calificarea la EURO 2028.
"Doamne ajută să iasă bine! Sunt sigur că echipa națională este mai valoroasă. Am mare încredere în Gică și în staff că vor reuși să pregătească așa cum trebuie pentru a începe campania cu un moral bun și să reușim din nou un turneu final care să ne facă mândri. (n.r - Mergem la EURO?) Așa ar trebui, nu?", a mai spus Iordănescu.
Watford joacă diseară pe teren propriu contra lui Blackburn, însă debutul lui Edi Iordănescu pe banca formației de pe Vicarage Road ar urma să se producă sâmbătă, de la 17:00, la duelul din deplasare cu Derby County.
Edi Iordănescu devine primul antrenor român din istorie care va activa în fotbalul englez. Ultimul său mandat a fost la Legia Varșovia, formație poloneză de care s-a despărțit în urmă cu mai bine de un an.
Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE: ”Senzațională mutarea”
„Senzațională mutarea! Edi Iordănescu a demonstrat la echipa națională și a plecat într-un moment când era pe cai mari. Poate a exagerat și el, poate a vrut să se simtă mai mult apreciat, dar pentru România a făcut o treabă excelentă. A scos maximul dintr-o generație așa-zis de suflet. Mi se pare că în continuare și-a lăsat ușa deschisă, atât la națională, cât și la orice club din România.
Puțini antrenori români, în afară de Cristi Chivu și Răzvan Lucescu prin Grecia... Ar fi o mare performanță și m-aș bucura pentru el. Watford are puțină respirație față de Burnley și Derby County. Mamă, și are meci direct cu Derby peste două etape. Da...
Înseamnă că nu se pune problema de promovare anul ăsta. Mai mult de menținere, salvare. Cel mai bun jucător al echipei este portarul”, a spus Ciprian Marica, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.