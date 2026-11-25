Edi Iordănescu a plecat în Anglia pentru a semna cu Watford

După negocierile cu Watford, Edi Iordănescu a ajuns la un acord cu clubul din Championship, iar miercuri dimineață a plecat către Anglia. Românul îi va lua locul lui Alessio Dionisi, cel care a lăsat echipa pe locul 21 din 24.

"Nu pot să vorbesc pentru că va fi o oficializare și trebuie urmați pașii, dar m-am oprit să vă salut și să vă mulțumesc pentru interes", a spus Iordănescu, la aeroport.

În schimb, Iordănescu a transmis un gând bun echipei naționale. Fostul selecționer este încrezător că România va trece de Estonia în barajul pentru menținerea în Liga B din Nations League, iar ulterior va obține calificarea la EURO 2028.

"Doamne ajută să iasă bine! Sunt sigur că echipa națională este mai valoroasă. Am mare încredere în Gică și în staff că vor reuși să pregătească așa cum trebuie pentru a începe campania cu un moral bun și să reușim din nou un turneu final care să ne facă mândri. (n.r - Mergem la EURO?) Așa ar trebui, nu?", a mai spus Iordănescu.