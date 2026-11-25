Așa e. Și asta spune ceva. Adică, demonstrează că, în acești 7 ani, am reușit să mă mențin la un nivel înalt, în fotbalul internațional. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că, în perioada asta, pe lângă faptul că am rămas portarul titular al naționalei, am reușit să devin campion și cu echipa mea de club, Traktor-Sazi. Iar dacă vorbim strict de 2026, în mod cert, ce am reușit cu echipa națională, la Mondialul american, a fost decisiv în obținerea acestui trofeu.

Alireza Beiranvand: Sincer să fiu, aveam chiar așteptări mari! Asta deși, după cum știți, în fotbalul actual, cel mai mult ies în evidență jucătorii de profil ofensiv. Jucătorii care dau golurile sau care contribuie la marcarea golurilor. De asta, e foarte greu să te faci remarcat, ca portar. Dar eram optimist că pot să primesc acum trofeul, pentru că eram la a doua nominalizare, după cea din 2019. Și atunci, am prins lista scurtă a Confederației Asiatice de Fotbal, pentru că avusesem un Mondial foarte bun, în Rusia, în 2018. Au fost acele meciuri memorabile ale Iranului cu Maroc, cu Spania și Portugalia. Când totul a culminat cu penalty-ul pe care l-am apărat, în fața lui Cristiano Ronaldo, în acel 1-1.

Astăzi, după ce a depășit niște obstacole incredibile în viața sa, Beiranvand și-a câștigat locul în istoria fotbalului asiatic. După o carieră la nivel înalt – a jucat în Belgia, la Antwerp, dar și în Portugalia, la Boavista – cu peste 90 de selecții în naționala Iranului, uriașul de 1,95 de metri a fost ales „Fotbalistul Anului“, în Asia. E pentru prima dată când acest trofeu e câștigat de un portar. Iar în spatele succesului lui Beiranvand stă un român: Alin Dincă, antrenor cu portarii în naționala Iranului din 2023.

Pentru că a pornit de jos, dintr-o sărăcie lucie, și a crescut într-o familie în care tatăl său se opunea vehement ca băiatul să piardă timpul, jucând fotbal, Alireza a trebuit să ia viața în piept de când era un adolescent.

Omul care a făcut minuni, la Mondialul din 2026, contribuind la parcursul fără înfrângere al perșilor în grupe – 2-2 cu Noua Zeelandă, 0-0 cu Belgia și 1-1 cu Egipt – are un trecut incredibil: a vândut pâine la semafor, a fugit de acasă la 14 ani, a dormit pe străzi şi a făcut curat în parcuri, ca angajat al primăriei.

Ce ți-a trecut prin gând, după turneul final din America, când ai aflat că ești, din nou, candidat pentru titlul de „Fotbalistul anului“?

Mi-am dat seama că am șanse foarte mari să și câștig, de această dată. E clar că un portar are niște calități de excepție, dacă ajunge să fie nominalizat de două ori, Și mă bucur că am și câștigat trofeul acum. Nu doar pentru mine, ci pentru tot ce înseamnă fotbalul iranian. Premiul meu le aparține, de fapt, tuturor iranienilor. Fără susținerea oamenilor, dar și fără criticii care m-au motivat, în mod cert, n-aș fi ajuns aici.

Care crezi că a fost meciul tău cel mai bun din 2026?

Fără îndoială, meciul cu Belgia, de la Los Angeles, când am făcut 0-0. Dar eu sunt convins că modul în care s-a prezentat naționala Iranului la turneul final a contat decisiv la trofeul meu. După cum știți, înainte de Cupa Mondială, fotbalul s-a oprit în Iran, în totalitate, din cauza războiului. Iar mulți dintre jucătorii noștri au ajuns în America, fără să fi avut meciuri oficiale în picioare de vreo patru luni. De asta spun că ce a arătat echipa națională, în cele trei egaluri cu Noua Zeelanda, Belgia și Egipt, a „cântărit“ enorm în câștigarea premiului meu. Dar aici trebuie să pomenesc de un om cu o contribuție foarte mare, la rândul său. Atât la rezultatele noastre în America, cât și la acest premiu, pe care l-am luat eu acum...

Te rog...

E vorba de antrenorul nostru cu portarii de la echipa națională, Alin (n.r. – hunedoreanul Alin Dincă). Vreau să vorbesc mai mult despre el, pentru că știu că interviul acesta va fi publicat în România. Și oamenii de acolo, pe care îi salut pe această cale, trebuie să știe că Alin e un reprezentant extraordinar pentru România, în Iran! Dacă eu am strălucit la Cupa Mondială din vară și am putut să ajut naționala Iranului, prestațiile mele s-au datorat antrenamentelor lui Alin. Vreau să vă spun că acest om s-a ocupat de mine, zi și noapte! Doar noi doi știm câte ședințe, analize și discuții am avut. Pe lângă tot ce făceam pe terenul de antrenament. Și țin neapărat să remarc și altceva la Alin...

Ce anume?

Când a început atacul Statelor Unite și Israelului, în februarie, în stafful naționalei noastre erau mai mulți străini. În doar câteva zile, cam toți și-au reziliat contractele și au plecat. Nici n-a mai contat că echipa națională urma să joace, în vară, la un Mondial. Singurul străin care a rămas alături de noi, mai ales cu inimă, a fost Alin! Să știți că, în Iran, foarte mulți suporteri ai naționalei îl iubesc pe Alin pentru asta. Ca să nu mai zic că e un om de o bunătate rar întâlnită! Sunt mândru că sunt elevul lui, la echipa națională, de trei ani și jumătate. De când lucrează în Iran, din 2020, sub comanda lui au crescut niște portari foarte valoroși. Mai întâi, la Traktor-Sazi, unde a lucrat inițial, iar apoi la echipa națională. Revin și spun că cei trei ani și jumătate, în care am lucrat cu Alin, au contribuit enorm la progresul meu și, implicit, la câștigarea premiului pentru „Fotbalistul anului“ în Asia.

Am văzut că i-ai trimis și un mesaj video de mulțumire, imediat după ce ți-ai primit trofeul, în Thailanda...

Așa e. Pentru că știam cât de stresat și emoționat a fost el, în zilele de dinaintea decernării trofeului. De când lucrăm împreună, Alin își dorea enorm ca eu să câștig, la un moment dat, și un premiu individual. Era un proiect personal de al lui. Prima dată, când a văzut că sunt printre cei trei candidați la categoria de „Fotbalistul anului“, în 2026, aproape că i s-a pus un nod în gât de bucurie. Iar apoi, când am și câștigat premiul, m-a sunat și plângea la telefon. Plângea de bucurie, pur și simplu! Eu spun, cu tărie, că acesta e și premiul lui Alin. A ajuns trofeul acesta la mine, dar el reprezintă și răsplata muncii sale. Când i-am văzut bucuria, parcă s-a dublat și bucuria mea. Jos pălăria pentru acest om. Românii ar trebui să fie mândri de el, pentru le face cinste țării lor.

Chiar voiam să te întreb: până să-l cunoști pe Alin, știai ceva despre România?

Sincer, aici, în Iran, România are o imagine foarte bună. Să nu credeți că spun vorbe goale acum, dar am discutat cu câțiva oameni, care au fost acolo, și mi-au vorbit la superlativ despre România. Auzind atât de multe lucruri frumoase despre România, chiar am vorbit cu Alin să ne ajute cu viza, astfel încât să venim acolo, eu și familia, pentru o vizită turistică. Acum, sper că se va ține de cuvânt (n.r. – râde).