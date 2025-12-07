România a surclasat Elveția, la Mondialul de handbal feminin, scor 36-24, luându-și la revedere de la competiția găzduită de Germania și Olanda, în stil de mare echipă.

Singurul regret, după această participare, e că am pierdut fix în fața echipelor cu adevărat mari pe care le-am întâlnit. Adică, Danemarca și Ungaria. Și, în ambele partide, am ținut pasul cu rivale o bună bucată de timp. Asta până când ele au pus piciorul pe accelerație și restul e istorie.

Bianca Curmenț, omul meciului în România – Elveția

Duminică, în meciul nostru de adio la Mondiale, cu Elveția, n-au existat emoții în privința victoriei. Sport.ro a arătat aici cum tricolorele au dominat partida, cap-coadă. Firește, după o asemenea prestație, omul meciului a fost din echipa noastră. Portarul Bianca Curmenț (foto, 28 de ani), mai precis, legitimată la Corona Brașov. Cu 14 intervenții și un procentaj de 45%, Curmenț a strălucit în sala de la Rotterdam. Cealaltă jucătoare pe care am avut-o între buturi, Yuliya Dumanska, a apărat şi ea 2 şuturi, având un procentaj de 25%.

Lorena Ostase, încă o dată la înălțime

Dintre jucătoarele noastre de câmp, ca de obicei, a fost la înălțime Lorena Ostase. Aceasta a fost principala noastră marcatoare cu 8 goluri. Celelalte reușite ale tricolorelor au fost trecute în contul următoarelor handbaliste:

Sorina-Maria Grozav 6

Alexandra Gabriela Dumitraşcu 4

Ioana-Rebeca Necula 3

Cristina Laslo 3

Alicia-Maria Gogîrlă 3

Mihaela Andreea Mihai 2

Sonia-Mariana Seraficeanu 2

Elena Roşu 2

Sonia Vasiliu 1

Alisia Lorena Boiciuc 1

Asma Elghaoui 1

Avem cea mai tare marcatoare a turneului. Deocamdată!

Potrivit news.ro, România și-a încheiat participarea, la acest Mondial, cu Sorina Grozav pe primul loc în clasamentul marcatoarelor, cu 46 goluri.

De-a lungul istoriei, România, singura națională prezentă la toate cele 27 de ediții ale Mondialelor de până acum, are în palmares patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17.

